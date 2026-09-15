Goncalo Ramos: "Se segno non esulto perché il Benfica è la mia casa". Sulla maglia n° 9, Ibra, Modric...

Al Milan Ramos ha scelto di indossare la maglia numero 9, indossata in passato da grandissimi attaccanti: " È una maglia 'pesante' da indossare, ma soprattutto sono orgoglioso di averla ricevuta . Il fatto che il club mi abbia affidato una maglia così leggendaria dimostra la fiducia che ripone in me. È una grande responsabilità , che affronto con orgoglio e determinazione per rappresentare al meglio il Milan. Conosco tutti quei grandi attaccanti, ma quello che ho seguito maggiormente durante la sua carriera e che considero una delle mie più grandi fonti d’ispirazione è Zlatan Ibrahimović . Mi è sempre piaciuto e ho cercato di riprodurre alcuni dei suoi gesti in campo. È un modello per me e il fatto che abbia giocato nel Milan lo rende ancora più speciale". E a proposito di grandi campioni, a Milano Ramos ha l'opportunità di giocare con un Pallone d'Oro come Luka Modric : "È difficile descriverlo a parole: è un giocatore davvero speciale . Dopo essermi allenato e aver giocato con lui, ho raccontato a tutti che è ancora più speciale di quanto pensassi. La sua qualità è incredibile e tutta la sua carriera dimostra quanto significhi per il calcio . È un onore averlo in squadra e nello spogliatoio: impariamo da lui ogni giorno e possiamo goderci tutto ciò che porta al gruppo".

Dal PSG alla fame di vittoria: le parole di Ramos

Al PSG Ramos non ha giocato moltissimo, ma ha comunque dimostrato personalità e freddezza, come quando ha segnato il primo rigore nella finale di Champions League: "Essere sempre preparato, credere nel lavoro e nelle mie capacità è una delle mie qualità - ha spiegato -. È successo così tante volte che non può essere solo fortuna: credo sia qualcosa che mi definisce e che ci si può aspettare da me, una mentalità forte e la capacità di non arrendermi mai. Spero di poter aiutare la squadra segnando ancora gol importanti, magari anche all’ultimo minuto. Al PSG ho imparato molto, dentro e fuori dal campo, dal mio allenatore Luis Enrique e da alcuni dei calciatori più forti del mondo che giocano per il Paris. Lì entravo e lasciavo il segno. Quello era il mio ruolo, in un certo senso. Non ho giocato molte volte come titolare, ho giocato molte volte come sostituto e ho dovuto accettare la sfida in quel modo. Non avrei mai mollato perché ero un sostituto e alla fine ho dimostrato il mio valore in quel modo. Quello che posso portare qui è parte di ciò che ho imparato con loro, cercando di trasmettere lo stesso spirito vincente e di aiutare la squadra con questa mentalità. Vogliamo vincere, non siamo qui solo per giocare: vogliamo vincere tutte le competizioni. Sono qui per portare questa fame e cercare di trasmettere la mentalità vincente che sento di avere".