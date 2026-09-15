Goncalo Ramos: "Se segno non esulto perché il Benfica è la mia casa". Sulla maglia n° 9, Ibra, Modric...

Dopo il pareggio in rimonta per 2-2 contro la Lazio (le pagelle), il Milan si prepara a scendere in campo in Europa League, dove affronterà il Benfica. Per Goncalo Ramos sarà una sfida particolarmente speciale, contro la squadra da cui è iniziata la sua carriera nel calcio che conta. Nella stagione 2022/23, infatti, il portoghese ha segnato 19 gol in 30 presenze con la maglia del club rossobianco, numeri che hanno convinto il PSG ad acquistarlo per 65 milioni di euro. Dopo un periodo non sempre esaltante in Francia, la scorsa estate è quindi arrivato il trasferimento al Milan per ben 74 milioni di euro, diventando così il giocatore più costoso della storia del club rossonero. Intervistato da UefaTv, però, il classe 2001 ha rivelato: "Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C'è pressione perché rappresento un grande club, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana. A fine stagione quello che sia noi che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante".
La scelta del Milan: "La dimensione del club è importante"
Sul motivo per il quale ha scelto di trasferirsi in rossonero ha poi aggiunto: "La dimensione del Milan è stata sicuramente un fattore importante, ma per me contano molto anche la filosofia calcistica dell’allenatore e il progetto del club per i prossimi anni. Ho sentito che il Milan credeva in me e voleva che facessi parte della squadra: è stata una delle ragioni principali per cui ho scelto di venire qui. Adoro sentirmi importante. Amorim? Lavorare con lui è stato molto positivo e, in un certo senso, anche semplice perché abbiamo un modo simile di intendere il calcio. Il fatto di parlare entrambi portoghese ci aiuta a capirci meglio e a trasmettere più facilmente i messaggi alla squadra. Credo che questo possa essere un aspetto importante nel corso della stagione".
"Obiettivi? Abbiamo le qualità per vincere ogni competizione"
E sugli obiettivi stagionali del club rossonero ha aggiunto: "Credo che abbiamo le qualità per vincere ogni competizione a cui partecipiamo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, concentrandoci su ogni partita senza pensare troppo lontano. Costruiremo il nostro percorso, acquisiremo fiducia e continueremo a lavorare duramente: può essere una stagione molto positiva e possiamo arrivare alla fine sorridendo. So di avere la capacità di aiutare, non solo con gli obiettivi. Molte volte la gente vede solo questo, ma chi gioca sa che il calcio è molto più di questo e io contribuisco molto alla squadra".
La maglia numero 9: "Pesante, ma sono orgoglioso". E su Modric...
Al Milan Ramos ha scelto di indossare la maglia numero 9, indossata in passato da grandissimi attaccanti: "È una maglia 'pesante' da indossare, ma soprattutto sono orgoglioso di averla ricevuta. Il fatto che il club mi abbia affidato una maglia così leggendaria dimostra la fiducia che ripone in me. È una grande responsabilità, che affronto con orgoglio e determinazione per rappresentare al meglio il Milan. Conosco tutti quei grandi attaccanti, ma quello che ho seguito maggiormente durante la sua carriera e che considero una delle mie più grandi fonti d’ispirazione è Zlatan Ibrahimović. Mi è sempre piaciuto e ho cercato di riprodurre alcuni dei suoi gesti in campo. È un modello per me e il fatto che abbia giocato nel Milan lo rende ancora più speciale". E a proposito di grandi campioni, a Milano Ramos ha l'opportunità di giocare con un Pallone d'Oro come Luka Modric: "È difficile descriverlo a parole: è un giocatore davvero speciale. Dopo essermi allenato e aver giocato con lui, ho raccontato a tutti che è ancora più speciale di quanto pensassi. La sua qualità è incredibile e tutta la sua carriera dimostra quanto significhi per il calcio. È un onore averlo in squadra e nello spogliatoio: impariamo da lui ogni giorno e possiamo goderci tutto ciò che porta al gruppo".
Dal PSG alla fame di vittoria: le parole di Ramos
Al PSG Ramos non ha giocato moltissimo, ma ha comunque dimostrato personalità e freddezza, come quando ha segnato il primo rigore nella finale di Champions League: "Essere sempre preparato, credere nel lavoro e nelle mie capacità è una delle mie qualità - ha spiegato -. È successo così tante volte che non può essere solo fortuna: credo sia qualcosa che mi definisce e che ci si può aspettare da me, una mentalità forte e la capacità di non arrendermi mai. Spero di poter aiutare la squadra segnando ancora gol importanti, magari anche all’ultimo minuto. Al PSG ho imparato molto, dentro e fuori dal campo, dal mio allenatore Luis Enrique e da alcuni dei calciatori più forti del mondo che giocano per il Paris. Lì entravo e lasciavo il segno. Quello era il mio ruolo, in un certo senso. Non ho giocato molte volte come titolare, ho giocato molte volte come sostituto e ho dovuto accettare la sfida in quel modo. Non avrei mai mollato perché ero un sostituto e alla fine ho dimostrato il mio valore in quel modo. Quello che posso portare qui è parte di ciò che ho imparato con loro, cercando di trasmettere lo stesso spirito vincente e di aiutare la squadra con questa mentalità. Vogliamo vincere, non siamo qui solo per giocare: vogliamo vincere tutte le competizioni. Sono qui per portare questa fame e cercare di trasmettere la mentalità vincente che sento di avere".
Ramos in conferenza stampa: "Esulterò in caso di gol? No, il Benfica è come casa"
L'attaccante portoghese è poi intervenuto in conferenza stampa: "È sempre speciale giocare in casa. Sono qui da poco, non ho potuto giocare tanto a San Siro. Sarà una partita difficile, ma giocare in casa vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi. E questo è importante per noi. Esulterò in caso di gol? No, non esulterei. Per me il Benfica è come casa, ho forse passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Però ho comunque tanta voglia di fare gol". A dare la carica ai rossoneri ci ha pensato anche Ibrahimovic, in visita ieri a Milanello: "Non mi ha dato consigli specifici. È stato molto gentile, mi ha chiesto come sta andando. Mi ha accolto nel club ed è un piacere poter contare sulla sua presenza. Avere l'appoggio di una leggenda e di una personalità come lui è importante".
La risposta alle critiche: "Pochi gol? Non sempre l'attaccante deve segnare"
E a proposito di reti, Ramos ha ricevuto diverse critiche perché ha segnato una sola volta in questo inizio di stagione: "C'è l'idea che l'attaccante deve fare sempre gol, ma non è così. Magari posso giocare bene senza però segnare. Ogni partita è un'occasione per dimostrare il mio valore. Il focus non deve essere su di me e sul fatto che segno molto o meno, ma credo che la cosa più importante sia sempre la vittoria della squadra. Penso che se tutti corriamo e lavoriamo tanto in modo intelligente e di squadra, possiamo fare qualcosa di grande in questa stagione. Stiamo creando una bella intesa e con il passare del tempo miglioreremo ancora. E poi, senza dubbio, i miei gol, i miei assist, le reti della squadra e le vittorie inizieranno ad arrivare. Penso che questo sia l'aspetto più importante".
Ramos a Sky Sport: "Vogliamo vincere l'Europa League ma è presto per pensarci"
Intervistato da Sky Sport, Goncalo Ramos ha aggiunto: "Sarà una partita speciale, una sensazione diversa. Non ho mai giocato contro il Benfica e quando ho visto il sorteggio non vedevo l'ora. È il club del mio cuore, sono forti e stanno giocando bene. Sono felice di giocare contro di loro. Vincere l'Europa League? Vogliamo farlo ma sarà una stagione lunga, non è ora il momento di pensare alla finale e alla coppa". Al Benfica il portoghese ha segnato il record di gol in una stagione del club. Riuscirà a fare lo stesso al Milan? "Non ci penso tanto. I miei gol sono importanti per vincere. Voglio segnare tanto ma la cosa che conta è se la squadra vince. Solo dopo arrivano i gol", ha detto.
Sul suo inserimento al Milan e le difficoltà nelle prime uscite: "Fa parte della crescita, abbiamo tanti nuovi giocatori, stiamo imparando come vogliamo giocare e a conoscerci. Ci vorrà del tempo. I grandi club non giocano bene tutti insieme in due partite. Io però mi sto sentendo bene e continuiamo a lavorare". Sull'incontro con Ibra: "Non ho nulla di speciale da dirgli, mi ha dato il benvenuto e mi ha chiesto come sto. È stato bello conoscerlo, è una leggenda del club".
Dopo il pareggio in rimonta per 2-2 contro la Lazio (le pagelle), il Milan si prepara a scendere in campo in Europa League, dove affronterà il Benfica. Per Goncalo Ramos sarà una sfida particolarmente speciale, contro la squadra da cui è iniziata la sua carriera nel calcio che conta. Nella stagione 2022/23, infatti, il portoghese ha segnato 19 gol in 30 presenze con la maglia del club rossobianco, numeri che hanno convinto il PSG ad acquistarlo per 65 milioni di euro. Dopo un periodo non sempre esaltante in Francia, la scorsa estate è quindi arrivato il trasferimento al Milan per ben 74 milioni di euro, diventando così il giocatore più costoso della storia del club rossonero. Intervistato da UefaTv, però, il classe 2001 ha rivelato: "Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C'è pressione perché rappresento un grande club, con l’esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c’è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana. A fine stagione quello che sia noi che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante".
La scelta del Milan: "La dimensione del club è importante"
Sul motivo per il quale ha scelto di trasferirsi in rossonero ha poi aggiunto: "La dimensione del Milan è stata sicuramente un fattore importante, ma per me contano molto anche la filosofia calcistica dell’allenatore e il progetto del club per i prossimi anni. Ho sentito che il Milan credeva in me e voleva che facessi parte della squadra: è stata una delle ragioni principali per cui ho scelto di venire qui. Adoro sentirmi importante. Amorim? Lavorare con lui è stato molto positivo e, in un certo senso, anche semplice perché abbiamo un modo simile di intendere il calcio. Il fatto di parlare entrambi portoghese ci aiuta a capirci meglio e a trasmettere più facilmente i messaggi alla squadra. Credo che questo possa essere un aspetto importante nel corso della stagione".
"Obiettivi? Abbiamo le qualità per vincere ogni competizione"
E sugli obiettivi stagionali del club rossonero ha aggiunto: "Credo che abbiamo le qualità per vincere ogni competizione a cui partecipiamo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, concentrandoci su ogni partita senza pensare troppo lontano. Costruiremo il nostro percorso, acquisiremo fiducia e continueremo a lavorare duramente: può essere una stagione molto positiva e possiamo arrivare alla fine sorridendo. So di avere la capacità di aiutare, non solo con gli obiettivi. Molte volte la gente vede solo questo, ma chi gioca sa che il calcio è molto più di questo e io contribuisco molto alla squadra".