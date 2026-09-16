"Milan-Benfica, difficile fare pronostici. Amorim, credo in lui. Ramos? Il 9 giusto..."

MILANO - Storico centravanti di Portogallo e Benfica, ma con un passato in Serie A con la Fiorentina. Nuno Gomes sarà questa sera a San Siro per la sfida tra le “Aquile” e i rossoneri. E in un italiano praticamente perfetto si espone su svariati argomenti. Nuno Gomes che partita sarà Milan-Benfica? «Mi aspetto una partita molto interessante e di alto livello, perché parliamo di due club con una grande storia europea e con l’ambizione di essere protagonisti. Il Benfica ha sempre una cultura europea molto forte, mentre il Milan ha una storia straordinaria in queste competizioni. Credo che sarà una partita equilibrata, decisa dai dettagli e dalla capacità delle due squadre di gestire i momenti della partita».

Milan e Benfica, obiettivo Europa League Milan e Benfica possono puntare a vincere l’Europa League? «Per quanto riguarda la competizione, penso che entrambe abbiano qualità e ambizione per puntare molto in alto. In una competizione così, però, è difficile fare pronostici, servono continuità, equilibrio e anche un po’ di fortuna nei momenti decisivi». Come vede Amorim nel campionato italiano e sulla panchina rossonera? «Per Ruben è una nuova sfida, ma credo che possa fare molto bene, anche perché si tratta di un progetto nuovo, con grandi ambizioni. Conosco molto bene Rúben, anche a livello personale, e sono convinto che abbia tutte le qualità per fare bene in Italia. Il campionato italiano è molto tattico e richiede grande capacità di adattamento, ma penso che proprio questo possa essere uno stimolo importante per lui. Quando si costruisce un progetto nuovo, però, bisogna avere tempo e pazienza per poter fare un buon lavoro e ottenere i risultati che tutti si aspettano. Ruben ha una grande personalità e sono sicuro che saprà affrontare questa sfida nel modo giusto».

Calcio Il Milan rimonta la Lazio con un super Moreira: prima doppietta, a segno anche Cancellieri e Noslin Nuno Gomes su Gonçalo Ramos al Milan Cosa pensa dell’arrivo di Gonçalo Ramos al Milan? È lui il 9 giusto per i rossoneri dopo anni di difficoltà in quel ruolo? «Gonçalo è un attaccante che conosco e che apprezzo molto. Ha qualità importanti per giocare come numero 9, attacca bene la profondità, è bravo a muoversi dentro l’area, lavora per la squadra e soprattutto ha una grande mentalità. Al Milan penso possa trovare un ambiente ideale per crescere e per assumersi ancora più responsabilità. È vero che negli ultimi anni il ruolo del centravanti è stato un tema importante per il Milan, ma non credo sia giusto mettergli addosso questa pressione fin dall’inizio. Ha le caratteristiche per diventare un attaccante importante per il Milan. Poi, nel calcio, essere “il 9 giusto” non dipende soltanto dalle qualità individuali, dipende anche dal sistema di gioco, dai compagni e dalla fiducia che riceve».