Presidente e doppio ex, così Rui Costa vive Milan-Benfica: "Qui Champions e scudetto. Ricordo un..."

“ E' una sensazione speciale. Sento la responsabilità di rappresentare il Benfica come presidente, ma anche il sentimento di gratitudine per il Milan che mi ha dato tanto". A dirlo è Manuel Rui Costa , prossimo ad assistere alla sfida tra Milan e Benfica - in programma alle ore 21 di martedì 16 settembre a San Siro - in qualità non soltanto di presidente delle Aquile ma di doppio ex. Un appuntamento a cui i rossoneri si presentano dopo aver recuperato il doppio svantaggio contro la Lazio all'Olimpico e che vedrà gli uomini di Ruben Amorim tagliare inoltre il nastro alla campagna europea. Queste le parole di Rui Costa, che con il Milan vanta la Champions del 2003 (vinta in finale contro la Juventus), la Supercoppa Uefa e la Coppa Italia dello stesso anno nonché lo scudetto e la Supercoppa italiana del 2004. Queste le sue parole: " E' un piacere, ma anche una sensazione strana giocare contro una squadra che senti tua.

Rui Costa: "Milan nel cuore per tutta la vita"

E ancora: "Il sorteggio ha voluto questo in una competizione che entrambe le squadre non sono abituate a fare, speriamo che questa sia la prima ma anche l'ultima partita di questa edizione di Europa League. Torno da avversario in un posto che ho sentito mio, è un mix di sensazioni, è bello essere ricordato dai tifosi, ma i ricordi sono anche miei perchè qui ho vinto la Champions e lo scudetto, ma soprattutto ricordo un gruppo di ragazzi fantastici che porterò nel cuore tutta la vita". L'agenda europea del Milan prevede poi la trasferta di Salisburgo del 15 ottobre. Questi invece gli altri appuntamenti: