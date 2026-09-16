I portoghesi si sono presentati a Milano senza svariati titolari, come Lenglet e Dahl in difesa, Barreiro e Barrenechea in mezzo al campo e l'intero pacchetto offensivo composto da Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup e Pavlidis, tutti partiti dalla panchina e alcuni nemmeno entrati a gara in corso. Eppure tanto è bastato per avere nettamente la meglio su un Milan già in crisi.