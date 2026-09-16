Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte dal Milan, allo stadio per il Benfica. San Siro riempie di fischi Amorim, social furiosi per il ko

L’ex tecnico di Juve, Inter e Napoli in tribuna per la sfida di Europa League: davanti a lui la figuraccia rossonera contro la squadra B dei portoghesi
2 min
MilanBenficaConte
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Il Milan crolla sotto gli occhi di Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli era infatti presente in tribuna a San Siro ad assistere alla debacle dei rossoneri, sconfitti 2-0 dal Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League.

I portoghesi si sono presentati a Milano senza svariati titolari, come Lenglet e Dahl in difesa, Barreiro e Barrenechea in mezzo al campo e l'intero pacchetto offensivo composto da Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup e Pavlidis, tutti partiti dalla panchina e alcuni nemmeno entrati a gara in corso. Eppure tanto è bastato per avere nettamente la meglio su un Milan già in crisi.

La disfatta rossonera

Quarta partita consecutiva senza vincere in Europa per il Milan, che nella stagione 2024/25 sotto la guida di Sergio Conceicao aveva salutato la Champions con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria nell'ultimo turno del girone e l'eliminazione nel playoff con il Feyenoord (1-0 in Olanda e 1-1 al Meazza). Sui social i tifosi rossoneri continuano a scagliarsi con la dirigenza, in particolare il proprietario Gerry Cardinale, ed è subito finito sul banco degli imputati anche il nuovo allenatore Ruben Amorim.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS