Il Milan crolla sotto gli occhi di Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli era infatti presente in tribuna a San Siro ad assistere alla debacle dei rossoneri, sconfitti 2-0 dal Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League.
I portoghesi si sono presentati a Milano senza svariati titolari, come Lenglet e Dahl in difesa, Barreiro e Barrenechea in mezzo al campo e l'intero pacchetto offensivo composto da Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup e Pavlidis, tutti partiti dalla panchina e alcuni nemmeno entrati a gara in corso. Eppure tanto è bastato per avere nettamente la meglio su un Milan già in crisi.
La disfatta rossonera
Quarta partita consecutiva senza vincere in Europa per il Milan, che nella stagione 2024/25 sotto la guida di Sergio Conceicao aveva salutato la Champions con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria nell'ultimo turno del girone e l'eliminazione nel playoff con il Feyenoord (1-0 in Olanda e 1-1 al Meazza). Sui social i tifosi rossoneri continuano a scagliarsi con la dirigenza, in particolare il proprietario Gerry Cardinale, ed è subito finito sul banco degli imputati anche il nuovo allenatore Ruben Amorim.