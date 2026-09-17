Milan, il disastro è totale: il Benfica fa la storia tra i fischi di San Siro

MILANO - È già notte fonda per il Milan, giustamente fischiatissimo da San Siro rossonero dopo la sconfitta in casa con il Benfica nella prima gara di Europa League. Nulla è compromesso, ma la sensazione è che giocando così, il Milan farà poca strada in stagione tanto in Europa, quanto in campionato, considerato che è freschissimo il ricordo del rocambolesco pareggio a Roma con la Lazio. Le due partite hanno presentato inquietanti analogie, il che deve imporre un’importante riflessione a tutti i livelli in società.

Ruben Amorim è un allenatore di buon cuore: dopo aver regalato un tempo sabato alla Lazio, ha fatto altrettanto ieri sera contro il Benfica . Questo anche per scelte difficilmente comprensibili nella compilazione della formazione: il portoghese ha cambiato cinque giocatori rispetto a Roma ( Terracciano per Gila, Jashari per Modric, Musah per Rabiot, Bartesaghi per Estupinan, Hutchinson per Loftus-Cheek ), il che ci può anche stare in una logica di turnazioni, ma sorprendente è apparsa la decisione di consegnare la prima maglia da titolare in stagione a Terracciano e Hutchinson e, allo stesso modo, l’esclusione dall’undici iniziale di Moreira dopo la doppietta all’Olimpico.

Marco Silva, atteso domenica dal big match col Porto, ha tenuto fuori nove (!) titolari, lasciando inizialmente in panchina pure Pavlidis (14 gol in stagione) e Prestianni (il giocatore più talentuoso nel mazzo a sua disposizione), ma ha dimostrato di aver preparato la partita benissimo: è bastato piazzarsi in fase difensiva con un 5-4-1 tenendo le linee ben serrate per inserire un bug nel poco gioco prodotto dal Milan. Unica eccezione rispetto a sabato, il fatto che il Benfica abbia segnato un solo gol nel primo tempo, con Lukebakio, nell’occasione vanamente inseguito da Bartesaghi. Al momento del tiro però determinante è stato il fatto che Jashari non abbia accorciato sul belga: errore doppiamente grave perché un minuto prima Lukebakio aveva calciato - sempre di sinistro - allo stesso modo. Jashari avrebbe completato la frittata qualche minuto dopo, perdendo un velenosissimo pallone a pochi metri dall’area milanista: il tiro di Sudakov però ha centrato il palo alla destra di Maignan che non avrebbe potuto nulla qualora la conclusione fosse stata in porta. E il Milan? A parte una conclusione di Terracciano dalla distanza, non ha mai impensierito seriamente Trubin, da qui i fischi che hanno accompagnato l’uscita in campo delle squadre.

De Winter, pari buttato via. Il Benfica fa la storia

Film già visto pure questo, come i cambi fatti tra primo e secondo tempo per correggere gli errori fatti: a Roma furono tre, ieri due con l’ingresso in campo di Gila e Pulisic per, ça va sans dire, Terracciano e Hutchinson. Problema è che la possibile palla dell’1-1, anziché sui piedi di capitan America, l’ha avuta De Winter che ha calciato in modo orripilante a lato. Peggio però l’ex genoano ha fatto in difesa, imitato da Gila e Pavlovic, sul raddoppio del Benfica: tutti fermi come statuine a guardare il pallone sul cross di El Karouani e conclusione a botta sicura di Kaminski.

Nonostante l’ingresso di Moreira, Saelemaekers e Rabiot, la reazione del Milan si è ridotta a un paio di conclusioni di Pulisic, miseri frutti di giocate improvvisate ed estemporanee, senza la presenza di un centrocampista che mettesse ordine a una squadra ammassata in modo confusionario sulla trequarti del Benfica. I portoghesi - tra l’altro - mai avevano vinto a San Siro nella storia delle Coppe Europee: ieri ci sono riusciti neanche senza fare fatica.