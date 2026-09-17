Pagelle Milan-Benfica: Jashari il peggiore, solitudine Ramos, Cisse topolino. E Amorim...

Terracciano 4.5 Una bella conclusione poco prima della mezzora, ma dentro a una prestazione che lo ha visto molto in difficoltà.

Gila (1’ st) 5 Anche lui non entra bene e infatti finisce tra gli imputati sul 2-0.

De Winter 5 Il gol che sbaglia al 5’ della ripresa è una cosa da autoflagellazione quaresimale, il resto è male.

Pavlovic 6 È spesso più volenteroso che lucido, ma gli va riconosciuto di provarci sempre.

Chukwueze 5 Si vede pochissimo anche perché il Benfica dalla sua parte spinge e lo costringe a coprire.

Jashari 4 Molliccio quando deve uscire su Lukebakio in occasione del gol, ma non solo: perde palla sul palo di Sudakov e passa la sua partita ad addormentarsi davanti agli avversari. Il tiro al 41’ non serve nemmeno per avere qualcosa da salvare in questo match.

Rabiot (26’ st) 5.5 Entra e non viene percepito.

Musah 5 L’imprescindibile per una sera si è preso una pausa.

Bartesaghi 5 Accompagna tranquillo Lukebakio lasciandolo colpire nell’angolino, poi finché resta in campo prova a combinare qualcosa.

Moreira (12’ st) 5.5 Stavolta non c’è l’effetto Lazio: ci prova, ma lo fermano sempre.

Hutchinson 4.5 Forse gli serve ancora tempo, quelli del Benfica lo fanno spesso correre a vuoto e lui sbaglia anche passaggi elementari.

Pulisic (1’ st) 6 Trubin gli dice di no con una bella parata, lui dà segnali.

Cisse 4.5 Più che Alpha, topolino: è in una serata poco ispirata in cui partorisce veramente poco.

Saelemaekers (12’ st) 5.5 Fatica a farsi servire dai compagni.

Ramos 4.5 Se fosse una canzone, sarebbe ‘Si può dare di più’, ma anche ‘La solitudine’: di sicuro può fare meglio, ma i compagni mai che fosse mai che gli passino un pallone giocabile.

All. Amorim 4.5 Esordio europeo brutto assai, con una formazione iniziale che (di nuovo) lascia più di un dubbio: i cambi stavolta non la raddrizzano.

Pagelle Benfica

Trubin 6.5 Una bella parata su Terracciano nel primo tempo, una ancor più pregevole su Pulisic nella ripresa.

Banjaqui 6.5 Non spinge tantissimo, ma tiene a bada la spinta rossonera che arriva più forte dalla sua parte.

Circati 6.5 L’ex Parma non ha patemi nel tenere a bada l’attacco milanista.

Araujo 6.5 Gli tocca il compito di imbrigliare Gonçalo Ramos: lo fa sembrare più facile che bere un sorso d’acqua.

El Karouani 6.5 Non ruba l'occhio, ma è sempre al posto giusto sia quando c’è da coprire, che quando serve un assist perfetto a Kaminski.

Dahl (44’ st) ng.

Palhinha 7 Recupera un numero di palloni illegale, in quanto davanti a lui Jashari è in una serata da bradipo.

Aursnes 6.5 Anche per lui compiti prevalentemente difensivi, specie quando il Milan alza gli esterni e magari pure Pavlovic - allora usa il fisico.

Barreiro (26’ st) 6 Corsa e dinamismo.

Kaminski 7.5 È l’arma tattica del Benfica: alla prima da titolare è un’ombra su Chukwueze e si abbassa fino a far diventare la difesa a cinque, poi ribalta il fronte e piazza pure il gol del raddoppio.

Schjelderup (35’ st) ng.

Sudakov 6.5 Al 24' per poco non beffa il Milan con un tiro che si stampa sul palo, galleggia tra le linee con sapienza da marinaio.

Prestianni (26’ st) 6 Prova ad animare gli ultimi minuti.

Lukebakio 7 Suo il primo tiro nello specchio della porta del Milan, è un avvertimento: al 16’ apre le danze per il Benfica, poi fa una partita positiva.

Duran 5.5 Vero che allunga tanto la squadra coi suoi movimenti, ma alla fine di quelli davanti è il meno pericoloso del Benfica.

Pavlidis (35’ st) ng.

All. Marco Silva 7 Il Benfica trionfa a San Siro con una prestazione essenziale, ma efficace.

Pagella arbitro

Gillett 6 Lascia correre tanto e fa bene.