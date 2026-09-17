Crisi Milan, Cardinale chiama Amorim a rapporto: confronto faccia a faccia

Il ko casalingo contro il Benfica in Europa League, arrivato tra i fischi di uno stadio San Siro visibilmente deluso, ha acceso un campanello d'allarme che questa volta arriva direttamente dalla proprietà del Milan. Gerry Cardinale non sarebbe affatto soddisfatto del rendimento mostrato dalla squadra nelle ultime uscite. Per questo motivo, nel pomeriggio è in programma un confronto interno tra la dirigenza e Ruben Amorim, volto ad analizzare in maniera diretta un momento di forma tutt'altro che convincente e le ambizioni stagionali del club, già messe a dura prova dai risultati di settembre con i due pareggi consecutivi in campionato contro Lazio e Juve e la sconfitta all'esordio europeo.

Amorim, la panchina scotta A preoccupare maggiormente sono le difficoltà strutturali mostrate dalla squadra su più fronti. Il tecnico portoghese non è ancora riuscito a trovare un'identità di gioco definita né un undici titolare stabile. Inoltre, Cardinale chiederà conto ad Amorim anche di alcune particolari dichiarazioni nella conferenza stampa post partita ma anche delle parole a Sky Sport sulla rosa a disposizione. Con una striscia di 270 minuti senza vittorie, il margine di pazienza concesso ad Amorim appare ormai ai minimi e la panchina inizia a scottare. Con l'ombra di Antonio Conte, che ieri sera era a San Siro ad assistere alla gara.

Le parole di Amorim "Non è solo una mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei vari momenti della gara. Quando si subisce una rete, bisogna tenere il pallone e non buttarsi in avanti senza alcun criterio tattico. Perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Ovviamente sono sempre preoccupato: anche solo per una partita non vinta, o vinta giocando male, io sono sempre preoccupato. Ora ciò che dobbiamo fare è capire che questo è il calcio, che siamo all'inizio di un percorso e che dobbiamo lavorare per vincere le partite", ha detto Amorim dopo la sconfitta con il Benfica.