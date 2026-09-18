"Milan, ho i migliori al mondo", anzi no: Amorim confuso e Cardinale vuole capire

Di sicuro c’è che Cardinale non è soddisfatto di quanto si è visto nelle ultime tre partite e vorrà parlarne con Amorim di persona , dopo il contatto preliminare che c’è stato ieri. Non ci sono venti di tempesta attorno alla panchina milanista, anche se la presenza di Antonio Conte in tribuna non è passata inosservata, anche perché in caso di vittoria con il Lecce, il Milan salirebbe a quota undici punti nelle prime cinque partite con un cammino che poteva essere migliore, ma che alla vigilia non era scontato.

Il campo ha detto che ci sono tante cose da mettere a posto, e c’è una contraddizione di concetti in alcune affermazioni di Amorim che è passato dal: «Il mio voto al nostro mercato? 10, i miei giocatori sono i migliori al mondo. Non mi siedo a dirvi 8 o 9, tutti sono perfetti per la nostra squadra» per poi dire, nel pre Milan-Benfica: «Non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto, so che ci sarà bisogno di tempo, ma so anche che la pressione è alta. Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario». Le partite stanno dicendo che la verità risiede di più nella seconda affermazione rispetto alla prima e c’è quella strana melodia di alibi che risuona più dei fischi di San Siro al 90’ di mercoledì sera. Quando Amorim ha pure aggiunto: «Non ho tutti i giocatori ideali per me».