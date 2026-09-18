"Milan, ho i migliori al mondo", anzi no: Amorim confuso e Cardinale vuole capire

MILANO - Nonostante le prime due vittorie in campionato contro Torino e Venezia, dove il Milan aveva comunque mostrato alcune crepe strutturali, nelle ultime tre gare è parso evidente come ci sia molto da rivedere in casa rossonera. La squadra guidata da Ruben Amorim sta mettendo in mostra alcuni principi con la palla, ma nel complesso sembra che i due mesi di lavoro dell’allenatore portoghese non abbiano portato i frutti sperati. Al Milan, per guadagnare tempo, bisogna vincere le partite.
Milan, cosa pensa Cardinale
Concetto espresso da Amorim in una recente conferenza stampa, ma i due pareggi con Juventus e Lazio e la sconfitta con il Benfica - alla quale ha assistito Antonio Conte, fermo dopo il biennio a Napoli - hanno tolto tempo. Al Milan funziona così e le ultime prestazioni non sono piaciute nemmeno a Gerry Cardinale, specialmente la sconfitta con il Benfica al ritorno del Milan in Europa. Nelle prossime ore, il patron milanista è atteso in città e sarà presente domenica sera, a San Siro, per la partita contro il Lecce, ma prima ci sarà un confronto con lo stesso Amorim.
Cardinale incontra Amorim: i problemi del Milan
Di sicuro c’è che Cardinale non è soddisfatto di quanto si è visto nelle ultime tre partite e vorrà parlarne con Amorim di persona, dopo il contatto preliminare che c’è stato ieri. Non ci sono venti di tempesta attorno alla panchina milanista, anche se la presenza di Antonio Conte in tribuna non è passata inosservata, anche perché in caso di vittoria con il Lecce, il Milan salirebbe a quota undici punti nelle prime cinque partite con un cammino che poteva essere migliore, ma che alla vigilia non era scontato.
Il campo ha detto che ci sono tante cose da mettere a posto, e c’è una contraddizione di concetti in alcune affermazioni di Amorim che è passato dal: «Il mio voto al nostro mercato? 10, i miei giocatori sono i migliori al mondo. Non mi siedo a dirvi 8 o 9, tutti sono perfetti per la nostra squadra» per poi dire, nel pre Milan-Benfica: «Non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto, so che ci sarà bisogno di tempo, ma so anche che la pressione è alta. Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario». Le partite stanno dicendo che la verità risiede di più nella seconda affermazione rispetto alla prima e c’è quella strana melodia di alibi che risuona più dei fischi di San Siro al 90’ di mercoledì sera. Quando Amorim ha pure aggiunto: «Non ho tutti i giocatori ideali per me».
Amorim, il primo crocevia
L’arrivo di Cardinale, comunque previsto dalla sua agenda e non improvviso, servirà per entrare nella stanza dei bottoni e capire ulteriormente come Amorim stia gestendo le cose. E i temi da sviscerare sono molti, come quello legato all’assenza di gol nei primi tempi, con il Milan che costringe Gonçalo Ramos e i due trequartisti a giocare troppo lontani dalle zone calde. Di certo c’è che la partita di domenica sera diventa un primo crocevia ambientale importante per Amorim, che nel corso della sosta avrà modo di studiare i correttivi per rendere più efficiente il suo Milan e potrà avere Pulisic a Milanello visto che Pochettino non lo ha convocato, mentre è stato chiamato Musah che aveva saltato la Coppa del Mondo.
Servirà, visto il tour de force di partite tra campionato e Europa League, che il Milan trovi una sua formazione titolare alla quale Amorim dovrà dare continuità d’impiego per olearne i meccanismi e sulla quale poi poter effettuare i vari cambi per un fisiologico turnover, che non dovrà più riguardare le partite di un certo peso. Perché ok il progetto, ma quello che contano sono i risultati, che sono quelli che ti danno tempo.
MILANO - Nonostante le prime due vittorie in campionato contro Torino e Venezia, dove il Milan aveva comunque mostrato alcune crepe strutturali, nelle ultime tre gare è parso evidente come ci sia molto da rivedere in casa rossonera. La squadra guidata da Ruben Amorim sta mettendo in mostra alcuni principi con la palla, ma nel complesso sembra che i due mesi di lavoro dell’allenatore portoghese non abbiano portato i frutti sperati. Al Milan, per guadagnare tempo, bisogna vincere le partite.
Milan, cosa pensa Cardinale
Concetto espresso da Amorim in una recente conferenza stampa, ma i due pareggi con Juventus e Lazio e la sconfitta con il Benfica - alla quale ha assistito Antonio Conte, fermo dopo il biennio a Napoli - hanno tolto tempo. Al Milan funziona così e le ultime prestazioni non sono piaciute nemmeno a Gerry Cardinale, specialmente la sconfitta con il Benfica al ritorno del Milan in Europa. Nelle prossime ore, il patron milanista è atteso in città e sarà presente domenica sera, a San Siro, per la partita contro il Lecce, ma prima ci sarà un confronto con lo stesso Amorim.