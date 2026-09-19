Modric e Goncalo Ramos, i volti della crisi Milan

MILANO - Gonçalo Ramos e Luka Modric. Se Ruben Amorim in questo momento è il bersaglio delle critiche di tifosi e commentatori, con Gerry Cardinale - in arrivo a Milano - che si aspetta una reazione dopo le ultime tre prove non propriamente positive (Juventus, Lazio e Benfica), l’attaccante portoghese e il centrocampista croato rappresentano i due volti di una crisi tecnica che sta attraversando la squadra rossonera. Gonçalo Ramos, l’acquisto record della storia del Milan, fatica non solo a segnare, ma a essere pericoloso sottoporta; il Pallone d’oro 2018 e leader dello spogliatoio, non riesce a essere dominante come dodici mesi fa quando Allegri gli aveva affidato le chiavi della squadra e soprattutto è finito addirittura in panchina, prima sostituito all’intervallo contro la Lazio e poi escluso completamente dalla prima in Europa League. In vetrina, inevitabilmente, ci sono loro e se il Milan vorrà rialzare la testa, Amorim dovrà trovare il modo di farli rendere al meglio. L'ex attaccante del Psg ha impressionato nei test estivi per la capacità di fare reparto da solo, giocare di sponda, aprire varchi ai compagni, lanciarli nello spazio e andare poi a finalizzare l'azione. Doti che si sono però perse nelle gare ufficiali. L'unica partita in cui il portoghese ha spiccato è stata quella col Venezia, dove ha sì segnato il suo unico gol in campionato, ma ha pure sbagliato tre nitide occasioni. Quelle, però, che non gli sono capitate nelle altre uscite. Perché Gonçalo Ramos corre, corre tanto (10.4 km di media a partita, numeri da mediano visto che Musah è sui 10.5 km), ma poi non riesce a essere incisivo in area. Un po' perché non servito a dovere ai compagni, un po' perché "assente" trovandosi in altre zone del campo.