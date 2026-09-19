Modric e Goncalo Ramos, i volti della crisi Milan

MILANO - Gonçalo Ramos e Luka Modric. Se Ruben Amorim in questo momento è il bersaglio delle critiche di tifosi e commentatori, con Gerry Cardinale - in arrivo a Milano - che si aspetta una reazione dopo le ultime tre prove non propriamente positive (Juventus, Lazio e Benfica), l’attaccante portoghese e il centrocampista croato rappresentano i due volti di una crisi tecnica che sta attraversando la squadra rossonera. Gonçalo Ramos, l’acquisto record della storia del Milan, fatica non solo a segnare, ma a essere pericoloso sottoporta; il Pallone d’oro 2018 e leader dello spogliatoio, non riesce a essere dominante come dodici mesi fa quando Allegri gli aveva affidato le chiavi della squadra e soprattutto è finito addirittura in panchina, prima sostituito all’intervallo contro la Lazio e poi escluso completamente dalla prima in Europa League. In vetrina, inevitabilmente, ci sono loro e se il Milan vorrà rialzare la testa, Amorim dovrà trovare il modo di farli rendere al meglio. L'ex attaccante del Psg ha impressionato nei test estivi per la capacità di fare reparto da solo, giocare di sponda, aprire varchi ai compagni, lanciarli nello spazio e andare poi a finalizzare l'azione. Doti che si sono però perse nelle gare ufficiali. L'unica partita in cui il portoghese ha spiccato è stata quella col Venezia, dove ha sì segnato il suo unico gol in campionato, ma ha pure sbagliato tre nitide occasioni. Quelle, però, che non gli sono capitate nelle altre uscite. Perché Gonçalo Ramos corre, corre tanto (10.4 km di media a partita, numeri da mediano visto che Musah è sui 10.5 km), ma poi non riesce a essere incisivo in area. Un po' perché non servito a dovere ai compagni, un po' perché "assente" trovandosi in altre zone del campo.
Cosa dire a Modric?
Amorim ha annunciato un gioco dominante e offensivo, ma se andiamo a confrontare i dati di Ramos con quelli del centravanti del "difensivista" Allegri nelle prime cinque gare della scorsa stagione (Gimenez), si nota come non ci siano differenze se non quella relativa ai tocchi di palla a gara (39 per il portoghese, 23 per il messicano) e i km percorsi (8.9 per l'attaccante oggi al Porto). Piuttosto, dodici mesi fa la punta di Allegri calciava di più in porta: Ramos ha una media di 3.4 tiri a partita, di cui 0.8 nello specchio; Gimenez (che non aveva segnato, ma servito un assist), 3.2 tiri a gara, 1.1 in porta. Insomma, urge intervenire per far sì che "Mr 74 milioni" non si intristisca troppo. E cosa dire di Modric? Il croato è rimasto, convinto pure da Amorim. Però è chiaro che a 41 anni e in un centrocampo a due e non a tre, sia in difficoltà principalmente atletica.
Perché Allegri lo schierava play basso a copertura della difesa (compito per altro svolto magistralmente con lettura da fuoriclasse) e uomo dedito a dettare ritmi. Amorim invece ai sue due centrocampisti chiede tanta corsa e un pressing costante, caratteristiche lontane da Modric, anche quando era ben più giovane. “Devo fare delle rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni”, la sentenza del tecnico prima della gara col Benfica, match in cui Modric non si è neanche scaldato. Questo Milan non può permettersi di sprecare il talento del croato in questo modo. È vero, probabilmente farà fatica nel 3-4-2-1, ma un modo per valorizzarlo andrà trovato. E spetta ad Amorim farlo.