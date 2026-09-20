Amorim e il riscatto Milan: "Con Juve e Lazio meritavamo più punti, non va tutto male"

MILANO - Il Milan resta imbattuto in Serie A e ritrova i tre punti, dopo la brutta partenza in Europa League, superando a San Siro il Lecce per 3-0. Al termine della gara, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha commentato così la partita ai microfoni di Dazn: "Non abbiamo solamente tenuto il pallone, ma siamo stati bravi nelle corse all'indietro. Abbiamo attaccato e difeso bene. Abbiamo ancora molto da fare, ma stiamo migliorando. Nelle ultime partite eravamo un po' bloccati".

Amorim: "Le decisioni le prendo io" Poi aggiunge sul suo avvio a Milano: "Non abbiamo perso così tanti punti finora. Abbiamo pareggiato fuori casa con Lazio e Juventus. Non va tutto male. Meritavamo più punti. Contro la Lazio, avremmo potuto vincere e contro la Juve abbiamo preso il pareggio a 30 secondi dalla fine. Modric è pronto a giocare ogni partita in cui avremo bisogno di lui. Le partite in cui si vedono blocchi bassi, come questa sera, sono fatte per lui. I match con transizioni rapide sono meno adatti alle sue caratteristiche. In Italia gli allenatori sono molto intelligenti, sono bravi soprattutto nell'andare a prendere gli avversari nell'uno contro uno". Infine la chiusura netta e decisa: "Le decisioni le prendo sempre io".

Le parole di Di Francesco "Siamo stati accesi a intermittenza e qui non ce lo possiamo permettere. Non abbiamo mai dato la sensazione di essere pericolosi e questo è il cruccio più grande. Siamo mancati sulla riconquista e sui tempi di pressione, loro sono usciti con facilità. Loro hanno attaccato la profondità, mentre noi l'abbiamo fatto pochissimo. Nella ripresa ci siamo riusciti di più, ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe". Così Eusebio Di Francesco ai microfoni di Dazn al termine del ko esterno del Lecce contro il Milan. "Sul gol di Pulisic, il nostro difensore aveva tre metri di vantaggio al momento del lancio. Eravamo messi bene, ma Pulisic ha fatto un controllo eccellente e l'ha chiusa bene - aggiunge il tecnico giallorosso -. Le differenze tra le squadre ci sono e non possiamo paragonarci al Milan. Ci deve essere l'approccio giusto e quando si viene qui bisogna essere più coraggiosi. In questo bisogna crescere. Cercheremo di essere più coraggiosi e consapevoli, anche contro avversarie più forti"