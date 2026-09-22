Pulisic, tre settimane per tornare supereroe Milan: poi il rinnovo di contratto

MILANO - Christian Pulisic ha sciolto il ghiaccio. Domenica sera, lo statunitense è tornato al gol in partite ufficiali, tra Milan e Team Usa, dopo 266 giorni di inusuale e preoccupante astinenza . Un periodo lungo, complesso, reso ancora più difficile dai guai fisici che lo hanno tormentato e che ne hanno frenato la continuità realizzativa. I primi segnali di un suo ritorno sulla retta via li si erano avuti contro la Lazio, quando non solo ha fornito l’assist per gol del momentaneo 1-2 di Diego Moreira, ma anche perché aveva fatto vedere cose che gli altri compagni non hanno nelle corde. E contro il Lecce, oltre al gol, ci sono stati molti elementi del suo tipo di gioco che sono, finalmente, riemersi da un torpore che era diventato estremamente preoccupante.

Pulisic sta di nuovo bene fisicamente e questa è la base. Nel cambio di sistema di gioco varato da Amorim , lui è stato quello che ne ha tratto i maggiori vantaggi essendosi aperta la possibilità di giostrare come trequartista centrale/seconda punta , lasciando a Chukwueze e Saelemaekers il compito di agire sugli esterni del 4-2-3-1 che il Milan ha utilizzato quando aveva la palla. Il gol nasce da un suo taglio nello spazio tra il centrale di sinistra e il relativo terzino avversario, con la difesa del Lecce aperta dal lancio panoramico di Pavlovic che Pulisic ha controllato alla perfezione prima di indirizzare il pallone verso la porta di Falcone, che solo potuto toccare il tiro. L’esultanza è stata rabbiosa e ha tolto un macigno dalla schiena di uno dei giocatori più importanti della rosa del Milan e di questo nuovo percorso tecnico-tattico. L’addio di Leao ha “liberato” le zolle di sinistra del fronte offensivo, e ciò gli può permettere di poter giocare con il piede destro dentro il campo, ma anche di svariare a suo piacimento, sempre con l’obiettivo di creare pericoli agli avversari.

Pulisic, Gerry Cardinale e il ruolo di Capitan America nel Milan

Al suo gol, inoltre, si è aperto un sorriso sul volto di Gerry Cardinale presente in tribuna. Per il patron milanista, Pulisic è un elemento fondante non solo della parte sportiva, ma anche di quella commerciale essendo uno dei giocatori – se non il giocatore – più riconosciuto negli Stati Uniti per quanto concerne quelli che gravitano nel giro della nazionale. Capitan America, però, rimarrà a Milano nel corso di questa lunghissima pausa per gli impegni internazionali. Mauricio Pochettino lo ha esentato dalle quattro amichevoli contro Perù, Cile, Messico e Canada alle quali, invece, parteciperà Yunus Musah, che era stato tagliato da Pochettino per il mondiale ma adesso tornato nelle sue scelte.

Pulisic, il ritorno del Milan e il rinnovo del contratto fino al 2028

La pausa senza impegni consentirà a Pulisic di alzare ulteriormente la sua forma fisica per essere pronto e incisivo a partire dal domenica 11 ottobre, quando il Milan tornerà in campo nell’ostica trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo che darà il via a un tour de force che dirà parecchio sull’andamento della stagione della squadra, che tra campionato e Europa League scenderà in campo nove volte e con partite importati. E poi, sullo sfondo, c’è sempre la questione legata al rinnovo del contratto di Pulisic. L’accordo attuale è in scadenza il 30 giugno 2027 con opzione unilaterale per il Milan di estenderlo al 2028. La volontà è quella di andare avanti insieme, ma dopo due trattative non finalizzate negli ultimi due anni, ecco che – probabilmente – sarà potrà esser decisivo proprio Cardinale.