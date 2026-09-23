Generoso, ma senza gol: il paradosso Ramos. Amorim faccia qualcosa

Ritrovata la vittoria, ritrovato il gol nel primo tempo e ritrovata una prestazione all’altezza delle ambizioni di una squadra come il Milan, adesso Ruben Amorim ha davanti a sé un’altra importante missione. Ovviamente sono ancora tanti i punti su cui dovrà lavorare il tecnico portoghese e questa sosta lunga servirà a perfezionare alcuni automatismi, al netto dei dodici giocatori rimasti a disposizione perché non convocati dalle nazionali e della settimana di riposo a loro concessa, con ripresa degli allenamenti fissata per martedì 29 settembre. Ma adesso l’ex allenatore del Manchester United dovrà cercare in tutti i modi di attivare Gonçalo Ramos. Anzi, di avvicinarlo all’area avversaria e di conseguenza alla porta. Già, perché il più grande investimento della storia del Milan - 74 milioni, un’etichetta che, purtroppo per lui, lo accompagnerà per diverso tempo nella sua esperienza in rossonero -, tutto il 25enne di Olhão fa fuorché il centravanti. O meglio, agisce da attaccante centrale, ma più come riferimento offensivo, una boa a cui i compagni si affidano per appoggiare il pallone, salire e inserirsi alle sue spalle. L’ex Psg, infatti, dopo un avvio di annata in linea con le aspettative, è calato nettamente, non tanto in prestazioni, quanto in incisività e pericolosità.
I numeri di Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos, dopo il Mondiale e le vacanze, ha debuttato subentrando a inizio agosto nelle due amichevoli dall’altra parte del mondo con Inter (discreto ingresso) e Chelsea (non pervenuto, come tutta la squadra), poi è stato devastante alla prima da titolare nell’ultimo test estivo contro lo United (1 gol e 2 assist). Buono l’impatto anche nelle prime due gare ufficiali, la trasferta in casa del Torino e il debutto casalingo col Venezia. In quelle due partite, il portoghese - convocato dalla sua nazionale per gli impegni di Champions - ha toccato rispettivamente 40 e 52 palloni, di cui ben 15 nell’area avversaria (9 col Toro e 6 col Venezia). E soprattutto Ramos ha calciato verso la porta, 13 volte in totale, 4 nello specchio con un gol, quello con i veneti, una partita in cui avrebbe potuto segnare serenamente tre reti. Nelle successive tre gare di A, però, qualcosa si è inceppato. Il Milan sicuramente con Juventus e Lazio (primo tempo), ha mancato la prestazione, ma anche con il Lecce, nonostante la bella vittoria maturata soprattutto nella ripresa, con Ramos che ha pure contribuito con un assist e mezzo, il rendimento sottoporta dell’attaccante è venuto completamente a mancare.
Qualcosa si è inceppato
Innanzitutto il giocatore ha toccato meno palloni in generale - 38.5 di media nelle tre gare contro i 46 delle prime due -, ma in particolare è sparito dagli ultimi sedici metri: 1 tocco in area con la Juve, 4 con la Lazio e 2 col Lecce. In tutto, dunque, 7 palloni ricevuti in area di rigore avversaria contro i 15 delle due uscite con Torino e Venezia. Per non parlare dei tiri, 1 solo con la Lazio, ovviamente non in porta. Era andata leggermente meglio in Europa League col Benfica, con 4 tocchi in area e 3 conclusioni, nessuna però nello specchio. È evidente come qualcosa fra il gioco del Milan e l’utilizzo di Ramos da “9” si sia inceppato. E la sensazione, osservando le partite, è che le responsabilità non siano tutte del centravanti, anzi. Ramos agisce troppo lontano non solo dalla porta, ma anche dall'area e corre tanto, troppo: 10.5 i km di media nelle cinque gare di A, il portoghese è il maratoneti della squadra. Peccato non faccia il mediano. Amorim, bravo a cambiare col Lecce l'impostazione tattica, adesso dovrà fare un altro step. Riconsegnare al Milan un vero centravanti.
«Gli infortuni costano 103 milioni ai club»
Dopo tredici anni di assenza, tornerà in Italia il Congresso Internazionale Isokinetic, uno dei principali appuntamenti di medicina dello sport mondiale e, oltre alla partnership con la Fifa attiva dal 2011, nell’edizione 2027 che si svolgerà dal 24 al 26 aprile all’Allianz MiCo di Milano ci sarà anche la collaborazione con il Milan. L’ultima volta che il Congresso si era svolto nel nostro paese era il 2014 e fu ospitato sempre da Milano, poi ci sono stati diversi appuntamenti sparsi per l’Europa con protagoniste città come Londra, Barcellona, Madrid, Atene e Lione. La 34ª edizione del Congresso - la prima fu nel 1992 - è stata presentata ieri presso la sede milanese di Isokinetic, azienda sanitaria che fornisce servizi di medicina sportiva e riabilitazione ortopedica, fondata a Bologna nel 1987. A fare gli onori casa Francesco Della Villa, presidente del Congresso e Direttore dell'Education & Research Department del Gruppo Isokinetic, e Stefano Mazzoni, responsabile sanitario del club rossonero. Il tema della tre giorni di aprile sarà “Reach the top”, ovvero la ricerca delle strategie più idonee per il raggiungimento dell'eccellenza nelle performance sportive dopo un evento imprevisto e traumatico come un infortunio.
Due tipologie di problemi
Durante la presentazione ci si è soffermati su due tipologie di problemi, quello muscolare al flessore (un infortunio su quattro nei calciatori è di questa tipologia) e quello più pesante, il crociato anteriore del ginocchio: «In Serie A dal '18-19 c'è stata un'impennata di aumenti, stimabili nel +12% ogni anno, con un picco di 21 casi nell'annata '24-25 - ha spiegato Della Villa -. Il gioco è diventato più veloce, ma gli atleti devono anche decellerare e così aumentano i rischi di farsi male al crociato. Nel 97% dei casi si torna a giocare, ma spesso calano le performance ed entro cinque anni un giocatore su cinque che ha avuto un infortunio del genere ne riporta un altro infortunio simile. Gli infortuni in Serie A hanno un costo di circa 103 milioni ogni anno; mentre nelle ultime cinque stagioni gli infortuni sono costati 3.5 miliardi di euro nelle prime divisioni dei cinque campionati top in Europa». Al Congresso parteciperanno oltre 2.000 medici sportivi da tutto il mondo, in rappresentanza di 85-90 Paesi, e una mattina sarà dedicata all'esperienza del Milan e al lavoro di MilanLab. Ieri stati trasmessi due videointerventi di Francesco Camarda e Alphadjo Cisse, entrambi reduci da due gravi infortuni - ricostruzione del cercine glenoideo della spalla destra il 28 gennaio per il primo, riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra il 24 febbraio il secondo -, seguiti nel loro percorso riabilitativo proprio dalla struttura milanese di Isokinetic.
Ritrovata la vittoria, ritrovato il gol nel primo tempo e ritrovata una prestazione all’altezza delle ambizioni di una squadra come il Milan, adesso Ruben Amorim ha davanti a sé un’altra importante missione. Ovviamente sono ancora tanti i punti su cui dovrà lavorare il tecnico portoghese e questa sosta lunga servirà a perfezionare alcuni automatismi, al netto dei dodici giocatori rimasti a disposizione perché non convocati dalle nazionali e della settimana di riposo a loro concessa, con ripresa degli allenamenti fissata per martedì 29 settembre. Ma adesso l’ex allenatore del Manchester United dovrà cercare in tutti i modi di attivare Gonçalo Ramos. Anzi, di avvicinarlo all’area avversaria e di conseguenza alla porta. Già, perché il più grande investimento della storia del Milan - 74 milioni, un’etichetta che, purtroppo per lui, lo accompagnerà per diverso tempo nella sua esperienza in rossonero -, tutto il 25enne di Olhão fa fuorché il centravanti. O meglio, agisce da attaccante centrale, ma più come riferimento offensivo, una boa a cui i compagni si affidano per appoggiare il pallone, salire e inserirsi alle sue spalle. L’ex Psg, infatti, dopo un avvio di annata in linea con le aspettative, è calato nettamente, non tanto in prestazioni, quanto in incisività e pericolosità.
I numeri di Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos, dopo il Mondiale e le vacanze, ha debuttato subentrando a inizio agosto nelle due amichevoli dall’altra parte del mondo con Inter (discreto ingresso) e Chelsea (non pervenuto, come tutta la squadra), poi è stato devastante alla prima da titolare nell’ultimo test estivo contro lo United (1 gol e 2 assist). Buono l’impatto anche nelle prime due gare ufficiali, la trasferta in casa del Torino e il debutto casalingo col Venezia. In quelle due partite, il portoghese - convocato dalla sua nazionale per gli impegni di Champions - ha toccato rispettivamente 40 e 52 palloni, di cui ben 15 nell’area avversaria (9 col Toro e 6 col Venezia). E soprattutto Ramos ha calciato verso la porta, 13 volte in totale, 4 nello specchio con un gol, quello con i veneti, una partita in cui avrebbe potuto segnare serenamente tre reti. Nelle successive tre gare di A, però, qualcosa si è inceppato. Il Milan sicuramente con Juventus e Lazio (primo tempo), ha mancato la prestazione, ma anche con il Lecce, nonostante la bella vittoria maturata soprattutto nella ripresa, con Ramos che ha pure contribuito con un assist e mezzo, il rendimento sottoporta dell’attaccante è venuto completamente a mancare.
Qualcosa si è inceppato
Innanzitutto il giocatore ha toccato meno palloni in generale - 38.5 di media nelle tre gare contro i 46 delle prime due -, ma in particolare è sparito dagli ultimi sedici metri: 1 tocco in area con la Juve, 4 con la Lazio e 2 col Lecce. In tutto, dunque, 7 palloni ricevuti in area di rigore avversaria contro i 15 delle due uscite con Torino e Venezia. Per non parlare dei tiri, 1 solo con la Lazio, ovviamente non in porta. Era andata leggermente meglio in Europa League col Benfica, con 4 tocchi in area e 3 conclusioni, nessuna però nello specchio. È evidente come qualcosa fra il gioco del Milan e l’utilizzo di Ramos da “9” si sia inceppato. E la sensazione, osservando le partite, è che le responsabilità non siano tutte del centravanti, anzi. Ramos agisce troppo lontano non solo dalla porta, ma anche dall'area e corre tanto, troppo: 10.5 i km di media nelle cinque gare di A, il portoghese è il maratoneti della squadra. Peccato non faccia il mediano. Amorim, bravo a cambiare col Lecce l'impostazione tattica, adesso dovrà fare un altro step. Riconsegnare al Milan un vero centravanti.