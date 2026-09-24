Milan, Cardinale a caccia del nuovo direttore tecnico: da Boto a Krösche, tutti i candidati

MILANO - Ruben Amorim non camminerà da solo. Il casting per il direttore tecnico prosegue sotto traccia. Gerry Cardinale, promuovendo chi già lavorava per il club dopo la grande epurazione seguita alla mancata qualificazione Champions, ha permesso alla macchina di rimettersi in moto, ma nell’ottica di costruire un Milan che torni a essere Milan, è il primo a sapere come manchi una figura che possa supervisionare sull’area tecnica che - come dimostrato dai fatti - non sarà Zlatan Ibrahimovic, “confinato” nel ruolo di senior advisor di RedBird (lo svedese si è presentato per la prima volta a Milanello alla vigilia del match di Europa League con il Benfica dopo sei mesi di assenza). In queste settimane Cardinale ha seguito passo dopo passo l’operato di Amorim ma, nonostante abbia garantito un impegno costante nel club, è evidente come serva un dirigente che sappia parlare la stessa lingua dell’allenatore sul campo, possa affiancarlo nelle decisioni, possa consigliarlo e guardi gli allenamenti con l’occhio di chi conosce alla perfezione le dinamiche di campo. Compiti - con tutto l’impegno che può metterci mister RedBird - che non può certo svolgere Cardinale.

Milan, Amorim cambia modulo e attende il mercato La partita con il Lecce comunque ha rappresentato una svolta nella pur breve parabola dell’allenatore in rossonero. Il fatto che abbia proposto in corso d’opera un 4-2-3-1 che addirittura diventava 4-4-2 in fase difensiva, dimostra come Amorim sia disposto, alla luce di un organico che (come ammesso) non può soddisfare del tutto le sue esigenze, a contemplare qualche importante variazione sul tema. Il tutto in attesa che si riapra il mercato quando la rosa andrà puntellata nei ruoli dove è più deficitaria (manca un laterale e resta sempre il nodo del vice Ramos, essendo Camarda ancora molto acerbo). Altro motivo che giustifica il casting alla ricerca del nuovo capo dell’area tecnica, è legato all’opportunità di avere un dirigente che possa aiutare allenatore e staff nella gestione del gruppo: quanto accaduto con Modric - sostituito all’intervallo in Lazio-Milan e tenuto in panchina per novanta minuti con il Benfica - è emblematico sui cortocircuiti che possono nascere in stagione. Il croato è un fuoriclasse anche nell’intelligenza che mostra nell’affrontare anche le situazioni più delicate, ma questo non vale per tutti i giocatori e nella gestione di ogni gruppo squadra deve esserci il sergente “buono” e quello “cattivo”, con i ruoli equamente divisi tra allenatore e ds.