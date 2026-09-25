Calciomercato Milan, Inacio resta nel mirino: contatti in corso, pronto un nuovo assalto

Il primo approccio fu già a fine giugno, nei giorni successivi alla chiusura di Gonçalo Ramos. Quindi diversi contatti per due mesi e un assalto finale attorno al 30-31 agosto con una proposta da 40 milioni accettata inizialmente dallo Sporting Lisbona a patto di trovare entro 24 ore un sostituto all’altezza. Missione, quella del club portoghese, fallita, con operazione dunque saltata sul gong. Saltata, ma non tramontata. Anzi, si potrebbe dire rimandata. Perché il Milan non ha smesso di pensare a Gonçalo Inacio, 25enne difensore centrale e capitano dello Sporting, calciatore lanciato in prima squadra nella stagione 2020-21 e diventato poi una colonna del suo club proprio da Ruben Amorim. Il tecnico portoghese - che con Inacio condivide anche l’agenzia di procuratori che li segue, la AS1 - ha fin da subito segnalato il suo pupillo come possibile rinforzo per il Milan. Poi il mercato si è svolto diversamente, si sono individuate altre priorità: per esempio in difesa si è andati innanzitutto su Mario Gila, ideale come braccetto destro della retroguardia a tre. Col passare delle settimane e l'inizio della preparazione estiva, Amorim con Cardinale e i dirigenti hanno pensato che la difesa potesse andare bene così, ma dopo le ultime amichevoli e le prime due gare ufficiali della stagione, il Milan ha cercato di completare l'organico con un ulteriore grande colpo in difesa.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Inacio Seguendo la politica scelta da Cardinale sul mercato, o un big o nessuno, il Milan è così tornato con forza su Gonçalo Inacio, ma - come ha dimostrato l'esito della trattativa - lo ha fatto con ritardo. Amorim fino a dicembre se la dovrà cavare col materiale a disposizione, ovvero De Winter, finora sempre titolare al centro della linea a tre, e Gabbia, frenato da un infortunio, ma evidentemente non il profilo più idoneo per il tecnico ex Manchester United avendo collezionato in tutto solo 17’ con Torino e Venezia, rimanendo sempre seduto in panchina con Benfica, Lazio e Lecce. Inacio neigli oltre quattro anni passati insieme ad Amorim allo Sporting, si era messo in luce in particolare come centrale di sinistra, ma per capacità tecniche, il giocatore nato ad Almada e convocato dal neo ct Jorge Jesus - che però non lo ha inserito nella lista dei giocatori che ieri hanno affrontato nella prima gara di Nations contro il Galles - può disimpegnarsi anche con leader centrale della difesa. Poi, è chiaro che all'occorrenza Inacio potrebbe anche dare il cambio ogni tanto a Pavlovic sulla sinistra. Il Milan, come scritto, non ha smesso di tenere i contatti con Inacio e il suo entourage e già a fine 2026 c'è da credere che tornerà alla carica con lo Sporting per provare a completare subito la trattativa e mettere a disposizione di Amorim il giocatore per la prime gare del nuovo anno.