Cisse si mette in mostra per Baldini: in Under 21 il gol si fa in rossonero

Guarda quanto segna il Milan Under 21. Già, perché se la nazionale maggiore è priva di elementi rossoneri, nella squadra di Baldini invece i milanisti ci sono e fanno gol. O quantomeno: ne hanno fatti 5 in totale nel 15-0 con il quale gli azzurrini hanno liquidato l’Empoli Primavera in amichevole giovedì pomeriggio. Un buon viatico, considerando che l’Under 21 dovrà giocare l’1 ottobre contro l’Armenia (a Yerevan) e il 5 a Pescara contro la Polonia due match decisivi per centrare la qualificazione all’Europeo del 2027. Il più prolifico di tutti è stato Alphadjo Cisse, autore di 3 gol in 12 minuti - dal 78’ all’89’. Con 4 presenze in campionato, 1 in Europa League e 2 reti segnate in Serie A, Cisse (che farà 20 anni tra poco meno di un mese) è stato anche il più impiegato da Amorim finora nelle rotazioni del Milan, nel gruppetto degli azzurrini. L’ex Catanzaro, sorpresa in positivo di questo inizio di stagione del Milan, è stato una delle scommesse dell’allenatore portoghese. Paradossalmente, in nazionale non è tra i titolarissimi di Baldini, che nella sua posizione spesso gli ha preferito il più esperto Koleosho - infatti anche giovedì è stato il giocatore del Paris Fc a partire titolare.

Il momento di Camarda Chi è partito nell’undici iniziale di Baldini e ha molte possibilità di farlo anche contro l’Armenia è invece Francesco Camarda, pure lui in gol contro l’Empoli Primavera. Per lui potrebbe valere la legge che finora ha portato fortuna a tanti giovani azzurri: fare bene in Under 21 come viatico per esplodere poi in campionato. Finora Amorim non gli ha lasciato molto spazio, anche perché le difficoltà realizzative di Gonçalo Ramos consigliano di continuare a puntare sul centravanti titolare per farlo sentire sempre in fiducia sperando che presto possa sbloccarsi. Al rientro dalla pausa nazionali, però, i 9 match accatastati l’uno all’altro lasceranno spazio di azione anche all’attaccante classe 2006. Stesso discorso valido per l’altro marcatore rossonero dell’Under 21, Bartesaghi. Esterno che fino allo scorso anno era davanti in gerarchia rispetto a Estupinan e che invece con Amorim finora ha avuto meno minutaggio dell’ecuadoriano.