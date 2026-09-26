Goncalo Ramos è un caso: solo un gol col Milan e con il Portogallo è chiuso da Cristiano Ronaldo

MILANO - Non bastava aver segnato solo un gol (contro il Venezia il 28 agosto), aver ricevuto pochissimi palloni in area nelle ultime quattro partite (11 in tutto contro Juventus, Lazio, Benfica e Lecce) e aver calciato ancor meno verso la porta (5 tiri di cui 0 nello specchio), oltre ad aver corso come un mediano qualsiasi, ben più di tutti i suoi compagni di squadra (10.5 km di media a incontro in Serie A). No, Gonçalo Ramos è costretto a convivere con una situazione non idilliaca anche nella sua nazionale dove da cinque anni - esattamente dal 24 settembre 2022, giorno della sua prima presenza in panchina contro la Repubblica Ceca; l'esordio arrivò invece il 17 novembre dello stesso anno contro la Nigeria, quando segnò anche il suo primo gol - è la riserva di un certo Cristiano Ronaldo. Ma se qualche stagione fa questa situazione era per certi versi ovvia e scontata, trattandosi uno dei giocatori più forti della storia del calcio, ora che Ronaldo di anni ne ha 41 e da quattro vivacchia in Arabia, è chiaro che per il centravanti del Milan si tratti di una "convivenza" forzata che ne tarpa le ali. Lo si è visto pure giovedì sera, con CR7 schierato titolare nella prima gara in panchina del neo ct Jorge Jesus e il milanista in panchina. Ronaldo ha come sempre catalizzato il gioco offensivo del Portogallo, concludendo 7 volte in porta, sbagliando un gol clamoroso e vedendone annullar uno per fuorigioco (per tre volte è finito in offside).

Le scelte del ct Jesus L’apporto alla fase di non possesso dell’ex fenomeno del Real Madrid, però, è stato scarso, come in tutte le sue ultime apparizioni in nazionale - vedi anche il Mondiale -, tant’è che Jesus ha giustificato la sua sostituzione dopo 67 minuti proprio per una questione difensiva: «Mancavano 25 minuti e ho pensato di inserire un giocatore veloce nella prima linea difensiva, uno che avesse la velocità per pressare i due difensori centrali. Cristiano non ci riusciva più e sapevo che in fase offensiva non poteva dare molto di più. Ho pensato di far entrare Gonçalo Ramos proprio per far sì che la prima linea difensiva della squadra pressasse». Dunque, anche per il suo ct, Ramos è servito più come primo difensore che come finalizzatore. Beffa delle beffe, ecco la successiva dichiarazione del tecnico portoghese: «Gonçalo ha fatto bene la fase difensiva, ma poi la palla non gli arrivava spesso perché João Felix, che è il principale assistman per l'attaccante, era stato e ha iniziato a non essere in grado di giocargli vicino, di passargli la palla».