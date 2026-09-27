Milan, Moreira irrinunciabile. Promosso anche contro l'Italia ma con Amorim solo una volta dal 1'

E videntemente ci aveva visto giusto Gian Piero Gasperini quando a metà luglio aveva indicato Diego Moreira come rinforzo per la sua Roma. Il ventidueenne belga, infatti, all’Olimpico si trova a meraviglia. Lì il 12 settembre ha realizzato i primi gol in Serie A, una doppietta salva-Milan sotto per 2-0 contro la Lazio; e sempre nello stadio della Capitale venerdì è stato fra i protagonisti della sua nazionale che ha strapazzato l’Italia, mandando in tilt Riccardo Calafiori. Due gare, due ottime prestazioni in due posizioni differenti. Praticamente il manifesto dell’avvio di stagione dell’ex Strasburgo, finora quasi sempre positivo e utilizzato in primis da Ruben Amorim in almeno quattro posizioni diverse. La sintesi però di questo mese e mezzo in rossonero è un’altra: a Diego Moreira andrà trovato un posto... fisso e soprattutto nell’undici titolare. Acquistato per 45 milioni più 20 di bonus, il belga è uno dei giocatori che ha conquistato il patron Gerry Cardinale, rimasto impressionato dalla sua prova contro la Lazio, indubbiamente la migliore da quando è entrato nelle rotazioni di Amorim che finora lo ha schierato dal primo minuto in una sola occasione, il 6 settembre a Torino contro la Juventus. Moreira aveva giocato da quinto di destra, lì dove il tecnico portoghese aveva fino a quel punto lanciato Chukwueze. Una prova opaca, definitiva dai più “ timida ”, ma dalla quale lo stesso Moreira si era poi difeso, spiegando come fosse la prima partita in Italia, contro una squadra di livello nel proprio stadio e che dovesse per prima cosa evitare di fare errori nella fase difensiva. Già, perché in quella offensiva, come dimostrato sei giorni dopo all’Olimpico con Lazio, il ragazzo di origini portoghesi ci sa fare. Contro i biancocelesti Moreira era entrato come quinto di sinistra, stessa posizione in cui era subentrato anche in Europa League contro il Benfica, senza però riuscire a incidere nella stessa maniera. Prima della sosta, invece, Amorim lo ha gettato nella mischia nella ripresa col Lecce utilizzando fra la trequarti e la fascia sinistra, ottenendo in cambio il gol del definitivo 3-0. In tutto, quindi, 3 reti - in quattro apparizioni per 159 minuti totali - che fanno di Moreira il capocannoniere di agosto e settembre del Milan.