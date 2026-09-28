Rabiot 2030. Leader Milan e uomo chiave di Amorim: così Cardinale vuole blindarlo 

Se si prende in mano il dizionario illustrato del Milan per la stagione 2026-27 e si scorre fino all’aggettivo “imprescindibile”, beh, non sarà difficile trovarvi la foto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è diventato fondamentale lo scorso anno sotto la guida di Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto in rossonero dopo la lite con Rowe quando i due erano entrambi all’Olympique Marsiglia, ma lo è diventato anche per Ruben Amorim. Il suo impatto, nelle prime cinque giornate di campionato, è già significativo: due gol e due assist vincenti, che lo pongono in vetta alla classifica interna dei calciatori che hanno impattato maggiormente – tra reti e passaggi decisivi – in campionato. Che Rabiot sia un calciatore di un altro livello è cosa ormai risaputa, ma con l’arrivo di Amorim è stato ulteriormente responsabilizzato e utilizzato almeno in due posizioni diverse. Nelle prime uscite, è stato spesso posizionato sulla linea dei trequartisti per poi tornare ad agire come centrocampista accanto a Sua Maestà, Luka Modric, con il quale c’è un feeling tecnico e personale molto forte. Alla ripresa del campionato, prevista domenica 11 ottobre alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il temibilissimo Sassuolo dell’ex rossonero Alberto Aquilani, il Milan e Amorim vorranno contare a pieno sul rendimento di alto livello di Rabiot, anche perché dentro il tour de force che aspetta i rossoneri tra campionato e Europa League, è prevedibile che in alcune gare sarà più importante di altre. Specie in Europa e nel derby del 31 ottobre. Perché in Europa League, dopo la deludente sconfitta interna contro il Benfica, il Milan ha l’obbligo di iniziare a macinare punti e di segnare reti per arrivare nelle prime otto della fase a campionato, il che sarebbe un tassello vitale per evitare i play-off di febbraio.