Rabiot 2030. Leader Milan e uomo chiave di Amorim: così Cardinale vuole blindarlo
Se si prende in mano il dizionario illustrato del Milan per la stagione 2026-27 e si scorre fino all’aggettivo “imprescindibile”, beh, non sarà difficile trovarvi la foto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è diventato fondamentale lo scorso anno sotto la guida di Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto in rossonero dopo la lite con Rowe quando i due erano entrambi all’Olympique Marsiglia, ma lo è diventato anche per Ruben Amorim. Il suo impatto, nelle prime cinque giornate di campionato, è già significativo: due gol e due assist vincenti, che lo pongono in vetta alla classifica interna dei calciatori che hanno impattato maggiormente – tra reti e passaggi decisivi – in campionato. Che Rabiot sia un calciatore di un altro livello è cosa ormai risaputa, ma con l’arrivo di Amorim è stato ulteriormente responsabilizzato e utilizzato almeno in due posizioni diverse. Nelle prime uscite, è stato spesso posizionato sulla linea dei trequartisti per poi tornare ad agire come centrocampista accanto a Sua Maestà, Luka Modric, con il quale c’è un feeling tecnico e personale molto forte. Alla ripresa del campionato, prevista domenica 11 ottobre alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il temibilissimo Sassuolo dell’ex rossonero Alberto Aquilani, il Milan e Amorim vorranno contare a pieno sul rendimento di alto livello di Rabiot, anche perché dentro il tour de force che aspetta i rossoneri tra campionato e Europa League, è prevedibile che in alcune gare sarà più importante di altre. Specie in Europa e nel derby del 31 ottobre. Perché in Europa League, dopo la deludente sconfitta interna contro il Benfica, il Milan ha l’obbligo di iniziare a macinare punti e di segnare reti per arrivare nelle prime otto della fase a campionato, il che sarebbe un tassello vitale per evitare i play-off di febbraio.
Rabiot 2030
Rabiot, dentro al rosa del Milan, è una sorta di unicum per capacità di abbinare quantità e qualità, perché Musah e Jashari – ad esempio – sono due giocatori che portano in dote altre caratteristiche. Amorim non vorrà rinunciare ad Adrien in troppe gare, ma sarà fondamentale anche dosarne l’utilizzo tra partite da titolare e eventuali subentri dalla panchina. Il fatto che Rabiot abbia mantenuto la sua centralità nelle dinamiche tecniche della squadra, passando da un allenatore che, al Milan, ha applicato un calcio più difensivista come Allegri e uno come Amorim che vuole spingere tanto in avanti, sia come stile offensivo sia come livello della pressione, testimonia una regola tanto semplice quanto valida: i calciatori forti non potranno mai essere un problema per un allenatore e sono in grado di adattare le loro doti alle richieste dei mister.
E il Milan sa bene quanto Rabiot pesi all’interno dello spogliatoio, è uno dei leader principali e non è un mistero che il club gli voglia adeguare e prolungare il contratto. L’attuale accordo prevede uno stipendio da 3,5 milioni più bonus con una scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il club, con Gerry Cardinale in prima linea, vuole rinnovargli il contratto, estendendone la durata (almeno fino al 2030) e con la possibilità di alzargli lo stipendio base, per quello che potrebbe essere – a tutti gli effetti – uno degli ultimi contratti importanti della carriera per “cavallo pazzo”.
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