Goncalo Ramos ride e Cristiano Ronaldo “vede” la pensione. CR7 escluso in polemica con il ct Jorge Jesus

MILANO - È la sua sosta. Nel bene e nel male. Gonçalo Ramos divide, è argomento di discussione. Inevitabile che lo sia dopo essere stato pagato in estate 74 milioni, diventando l’acquisto più caro della storia del Milan . Il mirino puntato su di lui ci sarà sempre. Il suo avvio è stato complicato, non tanto come inserimento nel gruppo rossonero o nel calcio italiano, le sue prestazioni sono sempre state oggettivamente discrete, se non buone, quanto per i gol segnati. Ovvero solo uno, troppo poco per un centravanti arrivato con tante - forse troppo? - aspettative. Una sola rete, ma soprattutto poche conclusioni, poca presenza in area e molti, moltissimi km percorsi. Un “difetto” negli ingranaggi del Diavolo su cui dovrà lavorare Ruben Amorim durante la sosta e quando l’ex attaccante del Psg tornerà a Milanello.

Il centravanti del Milan decisivo nel Portogallo

Ma Gonçalo Ramos è diventato un tema anche in nazionale. Due partite, due presenze, una da subentrante e una da titolare, due polemiche esplose. L’ultima, la più recente, è di ieri ed è nata per “colpa” del gol della vittoria realizzato proprio da Ramos domenica sera a Oslo contro la Norvegia. Sul punteggio di 1-1, il “9” del Milan ha sfruttato al meglio un errore del portiere Nyland che gli ha gentilmente appoggiato la palla a una decina di metri di distanza dall’area di rigore, con Ramos bravissimo a batterlo con un pallonetto chirurgico. Per l’attaccante 12° gol con la maglia del Portogallo in 29 presenze dal 2022, di cui solo 11 da titolare. Il perché su così poche partenze nell’undici iniziale, è ovviamente presto detto: Cristiano Ronaldo. CR7 era stato scelto da titolare dal neo ct Jorge Jesus il 24 settembre nella prima gara di questa Nations, la vittoria per 1-0 contro il Galles. Ronaldo, fra luci e ombre, era rimasto in campo per 67 minuti, sostituito poi dal rossonero. Jesus aveva spiegato che aveva scelto di sostituire CR7 perché stanco, mentre Ramos poteva pressare gli avversari e aiutare in fase difensiva, ma stampa e tifosi portoghesi avevano iniziato a chiedere maggiore spazio per il milanista. Spazio che Jesus gli ha concesso domenica in Norvegia, lasciando però in panchina per 90 minuti Ronaldo. Una notizia, visto non accadeva in gare ufficiali dal 2008.