Milan, infortunio per Saelemaekers: problema alla caviglia, attesa per gli esami
Brutte notizie per il Milan: Alexis Saelemaekers si è fermato durante l'allenamento odierno a Milanello a causa di un problema alla caviglia. L'esterno belga ha interrotto anzitempo la seduta e nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti medici per valutare l'entità dell'infortunio. Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti e la sessione ha portato subito una nota negativa. Saelemaekers ha accusato un problema alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo prima dei compagni. Le prime informazioni parlano di una distorsione alla caviglia, ma al momento non ci sono ancora indicazioni definitive sui tempi di recupero. Saranno gli esami strumentali a chiarire la situazione e a stabilire l'entità dell'infortunio. Il belga, rimasto a Milanello durante la pausa del campionato, era tornato a lavorare con il gruppo in vista dei prossimi impegni stagionali con il club. Ora, però, la sua presenza per la prossima gara è in dubbio.
Saelemaekers out con il Sassuolo?
In attesa degli esami, è ancora presto per stabilire una data precisa per il rientro. La presenza di Saelemaekers contro il Sassuolo alla ripresa del campionato è però al momento in forte dubbio e molto dipenderà dall'esito degli accertamenti e dalla risposta della caviglia nei prossimi giorni. Il Milan attende quindi aggiornamenti per capire se si tratti di uno stop di breve durata oppure di un problema che potrebbe costringere il giocatore a rimanere ai box più a lungo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS