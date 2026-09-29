Milan, infortunio per Saelemaekers: problema alla caviglia, attesa per gli esami

Brutte notizie per il Milan: Alexis Saelemaekers si è fermato durante l'allenamento odierno a Milanello a causa di un problema alla caviglia. L'esterno belga ha interrotto anzitempo la seduta e nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti medici per valutare l'entità dell'infortunio. Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti e la sessione ha portato subito una nota negativa. Saelemaekers ha accusato un problema alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo prima dei compagni. Le prime informazioni parlano di una distorsione alla caviglia, ma al momento non ci sono ancora indicazioni definitive sui tempi di recupero. Saranno gli esami strumentali a chiarire la situazione e a stabilire l'entità dell'infortunio. Il belga, rimasto a Milanello durante la pausa del campionato, era tornato a lavorare con il gruppo in vista dei prossimi impegni stagionali con il club. Ora, però, la sua presenza per la prossima gara è in dubbio.