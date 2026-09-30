Milan, la lunga lista dei giocatori rinati: da Musah a Chukwueze, quanti jolly per Amorim
Un po’ per necessità e un po’ perché le circostanze del mercato non hanno portato a offerte importanti per loro, ecco che dentro al Milan targato Ruben Amorim ci sono alcuni giocatori passati dall’avere il trolley in mano per eventuali nuove destinazioni a un ruolo di primo piano. Perché a inizio estate, a prescindere da chi sarebbe stata la guida tecnica del primo Milan costruito interamente secondo la visione e le decisioni di Gerry Cardinale, c’era un elenco di calciatori che tutti davano come partenti e che, oggi, accumulano minuti importanti. L’esempio più emblematico è quello di Pervis Estupiñan.
Il terzino ecuadoriano era stato praticamente venduto all’Aston Villa prima che il Milan partisse per l’Australia, ma Amorim ne ha bloccato la cessione perché lo voleva valutare in ritiro. Questa sua decisione ha inizialmente rallentato le contrattazioni tra i rossoneri e i Villans, fino alla scelta finale di tenere Estupiñan anche perché il club inglese ha poi virato forte su Ruggeri, visto che dal Milan non arrivavano più segnali per poter concludere la trattativa.
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