Milan, la lunga lista dei giocatori rinati: da Musah a Chukwueze, quanti jolly per Amorim 

Un po’ per necessità e un po’ perché le circostanze del mercato non hanno portato a offerte importanti per loro, ecco che dentro al Milan targato Ruben Amorim ci sono alcuni giocatori passati dall’avere il trolley in mano per eventuali nuove destinazioni a un ruolo di primo piano. Perché a inizio estate, a prescindere da chi sarebbe stata la guida tecnica del primo Milan costruito interamente secondo la visione e le decisioni di Gerry Cardinale, c’era un elenco di calciatori che tutti davano come partenti e che, oggi, accumulano minuti importanti. L’esempio più emblematico è quello di Pervis Estupiñan.