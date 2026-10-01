Athekame è un tesoro e fa più ricco il Milan: l’avvio di campionato con il Lione è stato folgorante

Se stia per esplodere definitivamente o meno è ancora prematuro per dirlo, ma i segnali di questo inizio di stagione che sono stati forniti da Zachary Athekame portano a pensare che possa essere iniziata la stagione della sua fioritura. L’avvio di campionato con il Lione è stato folgorante : sei presenze, due gol, due assist e prestazioni di alto livello che hanno fatto strabuzzare gli occhi a tutti. Forse non a Igli Tare , visto che l’ex direttore sportivo del Milan lo portò in rossonero nell’estate del 2025 in mezzo allo scetticismo di tutti, visto che nessuno – in Italia – lo aveva mai visto. Con Massimiliano Allegri l’impiego è stato alterno, ma dentro la corsa al posto Champions – poi fallito all’ultima giornata – Athekame era risultato decisivo in due occasioni. La prima segnando il gol del 2-2 contro il Pisa in pieno recupero, la seconda con il gol del momentaneo 0-2 contro il Genoa alla penultima giornata.

"Considero positiva la mia prima stagione al Milan, vorrei tornare"

Nel corso di una recente intervista con l’emittente svizzera Rsi, Athekame ha parlato proprio del passato campionato con la maglia del Milan: «Valuto positivamente la mia prima stagione con il Milan. Mi sono trovato bene, era un campionato nuovo, più tattico. Poi c’è stato il cambio in panchina, ho parlato con il nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia. A Milano mi sono trovato molto bene, sono un giocatore del Milan. Ora sono a Lione, ma vorrei tornare». In estate, la sua partenza è avvenuta in prestito secco, con destinazione Lione dove ha trovato Paulo Fonseca in panchina, anche lui ex Milan e portoghese come Ruben Amorim. Il percorso è stato definito e sicuramente, a fine anno, tornerà in rossonero e a Milanello in molti si augurano che possa farlo con una maturazione più alta, in modo tale da poter essere rivalutato come un elemento della rosa per la stagione 2027-28.