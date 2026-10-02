Il rinnovo con il Milan, il rapporto con Amorim e il paragone con Baggio: Pulisic dice tutto

"Il club mi sta dando tanto in questa fase della mia carriera. Devo farmi trovare pronto per la parte importante della stagione"
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Pietro MazzaraPietro Mazzara

Pubblicato il 02.10.2026, 10:15

4 min

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Il gol contro il Lecce ha dato a Christian Pulisic un sorriso che gli mancava dal 28 dicembre 2025. Nella stessa porta del suo ultimo gol ufficiale, lo statunitense si è tolto il peso non solo della rete, ma anche di un inizio di stagione complicato a causa dell’infortunio rimediato in Coppa del Mondo che gli ha impedito di partecipare alla preparazione estiva. Pulisic è rimasto a Milanello a lavorare duramente per essere a disposizione di Ruben Amorim il prima possibile e ieri, a margine di un evento al Milan Store di San Siro, l’attaccante ha spiegato: «La stagione è iniziata in maniera strana con l’infortunio, ho lavorato duro con la squadra e poi è arrivato questo gol. È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono incazzato con il mister perché mi ha tenuto fuori. Stavo tornando dall’infortunio e spero di poter giocare tanto adesso».

A livello estetico, il gol contro il Lecce ha smosso paragoni importanti, come quello con Roberto Baggio e qui Pulisic, un po’ emozionato, ha detto: «Penso che sia tra i migliori gol che ho fatto in carriera. Non ho capito quanto sia stato difficile fin quando non l’ho visto in tv. Esser stato paragonato a Baggio, per un gol simile, è un grande onore. Segnare quel gol è stata comunque una liberazione per me». 

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