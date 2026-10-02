Il rinnovo con il Milan, il rapporto con Amorim e il paragone con Baggio: Pulisic dice tutto

Il gol contro il Lecce ha dato a Christian Pulisic un sorriso che gli mancava dal 28 dicembre 2025. Nella stessa porta del suo ultimo gol ufficiale, lo statunitense si è tolto il peso non solo della rete, ma anche di un inizio di stagione complicato a causa dell’infortunio rimediato in Coppa del Mondo che gli ha impedito di partecipare alla preparazione estiva. Pulisic è rimasto a Milanello a lavorare duramente per essere a disposizione di Ruben Amorim il prima possibile e ieri, a margine di un evento al Milan Store di San Siro, l’attaccante ha spiegato: «La stagione è iniziata in maniera strana con l’infortunio, ho lavorato duro con la squadra e poi è arrivato questo gol. È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono incazzato con il mister perché mi ha tenuto fuori. Stavo tornando dall’infortunio e spero di poter giocare tanto adesso».