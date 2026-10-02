Pari Milan con il Padova, Napoli sconfitto dall'Avellino: i dettagli delle amichevoli

Giornata di test per Amorim e Allegri, entrambi con rose rimaneggiate visti i tanti giocatori impegnati con le nazionali
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Pubblicato il 02.10.2026, 17:40

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Si è conclusa 1-1 l'amichevole a porte chiuse tra Milan e Padova a Milanello, che ha chiuso la settimana di lavoro rossonera. Nel primo tempo Amorim ha schierato di nuovo la difesa a quattro (già sperimentata nel successo contro il Lecce), con Gabbia, Gila, Tomori e Diawara davanti a Pietro Terracciano, Comotto in regia affiancato a metà campo da Loftus-Cheek e Filippo Terracciano, mentre il tridente offensivo era formato inizialmente da Idrissi, Hutchinson e Pulisic.

Milan-Padova 1-1: la cronaca della gara

Proprio i tre attaccanti si sono resi pericolosi nella prima frazione, non riuscendo però a superare il portiere Sorrentino, che ha sventato tre volte il vantaggio milanista. Nel secondo tempo Ossola e Nirash Perera hanno preso il posto di Hutchinson e Idrissi. Il Milan è passato in vantaggio al 69': assist di Loftus-Cheek e diagonale preciso e potente del giovane Ossola. Nel finale il pareggio del Padova grazie al colpo di testa di Sgarbi che ha così fissato il risultato sull'1-1. Dopo la partita Amorim ha concesso due giorni di riposo ai suoi: la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì mattina a Milanello. Dopo la sosta, i rossoneri saranno ospiti del Sassuolo domenica 11 ottobre alle 18 per la ripresa del campionato.

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L'Avellino batte il Napoli

Il Napoli continua a lavorare durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Avellino: l'incontro è terminato 2-0 per gli irpini, a segno con Venturi e Di Maggio. Tra infortunati e coloro che sono impegnati con le nazionali, Allegri ha potuto utilizzare soltanto 8 giocatori della prima squadra: Contini, Beukema, Rrahmani, Badiashile, Rafa Marin, Politano, Neres e Lucca. Intanto Alisson, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

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