Pari Milan con il Padova, Napoli sconfitto dall'Avellino: i dettagli delle amichevoli

Si è conclusa 1-1 l'amichevole a porte chiuse tra Milan e Padova a Milanello, che ha chiuso la settimana di lavoro rossonera. Nel primo tempo Amorim ha schierato di nuovo la difesa a quattro (già sperimentata nel successo contro il Lecce), con Gabbia, Gila, Tomori e Diawara davanti a Pietro Terracciano, Comotto in regia affiancato a metà campo da Loftus-Cheek e Filippo Terracciano, mentre il tridente offensivo era formato inizialmente da Idrissi, Hutchinson e Pulisic.

Milan-Padova 1-1: la cronaca della gara Proprio i tre attaccanti si sono resi pericolosi nella prima frazione, non riuscendo però a superare il portiere Sorrentino, che ha sventato tre volte il vantaggio milanista. Nel secondo tempo Ossola e Nirash Perera hanno preso il posto di Hutchinson e Idrissi. Il Milan è passato in vantaggio al 69': assist di Loftus-Cheek e diagonale preciso e potente del giovane Ossola. Nel finale il pareggio del Padova grazie al colpo di testa di Sgarbi che ha così fissato il risultato sull'1-1. Dopo la partita Amorim ha concesso due giorni di riposo ai suoi: la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì mattina a Milanello. Dopo la sosta, i rossoneri saranno ospiti del Sassuolo domenica 11 ottobre alle 18 per la ripresa del campionato.