Amorim ha rivoluzionato il Milan: il cambio modulo, una certezza sgretolata e tre indizi

MILANO - Per tirare in ballo la celebre citazione di Agatha Christie - «un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova» - bisognerà attendere Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre. Al momento gli indizi sul tavolo sono due e di certo fanno riflettere. Non fosse altro perché Ruben Amorim finora nella sua carriera da allenatore ha quasi sempre intrapreso una strada, il 3-4-2-1, e da quella non si è spostato. In 313 gare ufficiali con Braga, Sporting Lisbona, Manchester United e Milan gli schieramenti dal primo minuto con la difesa a quattro non superano le dita di una mano. Invece il 20 settembre contro il Lecce i rossoneri, scesi inizialmente in campo col solito 3-4-2-1, dopo pochi minuti si sono piazzati col 4-2-3-1 e con questo sistema Amorim ha provato i giocatori non convocati dalle nazionali anche nel test amichevole di venerdì 2 ottobre contro il Padova a Milanello. Due indizi...

Milan, Amorim: il 4-2-3-1 può valorizzare la rosa Per affermare che il Milan cambierà pelle è ovviamente troppo presto. Amorim ha lavorato tutta l’estate sul suo sistema di riferimento, ma è chiaro che gli uomini a disposizione non gli permettano di giocare come lui vorrebbe. Allo Sporting Lisbona aveva avuto quasi cinque stagioni per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, al Milan sono passati solo tre mesi. In una recente intervista a Sky ha spiegato: «Mancano ancora molte cose, e lo dico senza problemi, abbiamo molto da fare. Non mi piace sentir parlare di questo come il Milan di Amorim: il Milan è il Milan, ha una storia e un'identità che va oltre il nome di un allenatore. Voglio una squadra riconoscibile e siamo ancora lontani dal nostro potenziale, abbiamo bisogno di tempo e di continuità».