Milan, vecchio o nuovo modulo. Modric rebus per Amorim: la parola d’ordine è gestirlo

MILANO - L'umiliante 0-7 incassato dalla Croazia sabato sera a Fiume contro l'Inghilterra ha riportato in vetrina Luka Modric. E non per motivi celebrativi. La Croazia non ha perso con questo pesante parziale solo per colpa del Pallone d'Oro 2018, ovvio, ma tifosi e addetti ai lavori locali, nel domandarsi i motivi di una prestazione tanto orribile, non hanno fatto sconti a nessuno. Modric compreso. Per la prima volta in Croazia, seppur sia ancora lesa maestà proferire certe dubbi a voce alta, si sono interrogati sul futuro del calciatore del Milan. Modric resta giustamente una leggenda e uno degli sportivi più amati e apprezzati in tutto il Paese, ma è oggettivamente naufragato insieme ai compagni di squadra, confermando come a 41 anni, faccia probabilmente fatica a reggere determinati ritmi. Certo, non tutti giocano a mille all'ora come l'Inghilterra, con giocatori abituati alla velocità della Premier, ma è evidente che Modric stia pagando pegno all'età, soprattutto se impiegato in un sistema di gioco dove è meno protetto rispetto, per esempio, al 3-5-2 compatto attuato da Allegri nel Milan la scorsa annata.

Modric e le difficoltà fisiche: il ruolo di Amorim e la gestione al Milan La prestazione di Modric, schierato nei due mediani del 4-2-3-1, è stata disarmante. Ma se l’intelligenza tattica e i piedi più che educati restano una caratteristica e prova lampante delle abilità dell'ex Real, al contrario l’essere stato letteralmente sovrastato a livello fisico dagli inglesi ha palesato delle difficoltà oggettive sotto l'aspetto atletico. Modric, a dire il vero nemmeno troppo aiutato dall’ex interista Kovacic, è parso spaesato e soprattutto inerme dal ritmo della gara. Le mimica di Perisic sul 3-0 di Bellingham, per esempio, a indicare l’ennesima mancata copertura e lo zero filtro della mediana croata, ha rappresentato al meglio quanto accaduto. E di rimando, ha fatto capire come Modric, che la scorsa settimana, guarda caso alla prima partita con la nazionale di questa sosta, era stato decisivo nelle vittoria di Praga contro la Repubblica Ceca (suo il gol del definitivo 2-1), per poi di fatto rifiatare contro la Spagna (in campo solo nel finale), debba dosare le proprie forze. Esattamente come spiegato più volte da Amorim: «Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità. L’unica cosa che posso dire - ha spiegato il tecnico portoghese recentemente a Sky - è che Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti».