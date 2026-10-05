Milan, vecchio o nuovo modulo. Modric rebus per Amorim: la parola d’ordine è gestirlo
MILANO - L'umiliante 0-7 incassato dalla Croazia sabato sera a Fiume contro l'Inghilterra ha riportato in vetrina Luka Modric. E non per motivi celebrativi. La Croazia non ha perso con questo pesante parziale solo per colpa del Pallone d'Oro 2018, ovvio, ma tifosi e addetti ai lavori locali, nel domandarsi i motivi di una prestazione tanto orribile, non hanno fatto sconti a nessuno. Modric compreso. Per la prima volta in Croazia, seppur sia ancora lesa maestà proferire certe dubbi a voce alta, si sono interrogati sul futuro del calciatore del Milan. Modric resta giustamente una leggenda e uno degli sportivi più amati e apprezzati in tutto il Paese, ma è oggettivamente naufragato insieme ai compagni di squadra, confermando come a 41 anni, faccia probabilmente fatica a reggere determinati ritmi. Certo, non tutti giocano a mille all'ora come l'Inghilterra, con giocatori abituati alla velocità della Premier, ma è evidente che Modric stia pagando pegno all'età, soprattutto se impiegato in un sistema di gioco dove è meno protetto rispetto, per esempio, al 3-5-2 compatto attuato da Allegri nel Milan la scorsa annata.
Modric e le difficoltà fisiche: il ruolo di Amorim e la gestione al Milan
La prestazione di Modric, schierato nei due mediani del 4-2-3-1, è stata disarmante. Ma se l’intelligenza tattica e i piedi più che educati restano una caratteristica e prova lampante delle abilità dell'ex Real, al contrario l’essere stato letteralmente sovrastato a livello fisico dagli inglesi ha palesato delle difficoltà oggettive sotto l'aspetto atletico. Modric, a dire il vero nemmeno troppo aiutato dall’ex interista Kovacic, è parso spaesato e soprattutto inerme dal ritmo della gara. Le mimica di Perisic sul 3-0 di Bellingham, per esempio, a indicare l’ennesima mancata copertura e lo zero filtro della mediana croata, ha rappresentato al meglio quanto accaduto. E di rimando, ha fatto capire come Modric, che la scorsa settimana, guarda caso alla prima partita con la nazionale di questa sosta, era stato decisivo nelle vittoria di Praga contro la Repubblica Ceca (suo il gol del definitivo 2-1), per poi di fatto rifiatare contro la Spagna (in campo solo nel finale), debba dosare le proprie forze. Esattamente come spiegato più volte da Amorim: «Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità. L’unica cosa che posso dire - ha spiegato il tecnico portoghese recentemente a Sky - è che Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti».
Milan, Modric da gestire: nove partite in 29 giorni
Il Milan, dalla trasferta col Sassuolo l'11 ottobre a quella a Marassi col Genoa dell'8 novembre, in ventinove giorni disputerà nove partite ed è impensabile - se non impossibile - che il croato le giochi tutte. Ciò non significa però che non possa comunque continuare a dare una mano alla causa rossonera. Modric andrà centellinato, usato in determinate partite - in questo blocco di gare il Diavolo sfiderà anche Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter e Ferencvaros -, con Jashari, Musah e pure il giovane Comotto che dovranno ruotare maggiormente con lui e Rabiot. Di certo, il 3-4-2-1 di Amorim non valorizza il croato, soprattutto se la squadra non riesce a mantenere il possesso (dominio) della gara. Con l’eventuale passaggio al 4-2-3-1 potrebbero esserci maggiori coperture, ma, come dimostrato in nazionale, potrebbe non bastare. Amorim dovrà essere bravo a sfruttare le qualità di Modric senza sfiancarlo, cercando però di non far perdere equilibrio alla squadra. Ed evitando che questa stagione prenda una piega “antipatica”, pensando anche a cosa sta succedendo in Portogallo con Cristiano Ronaldo...
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