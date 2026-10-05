Saelemakers, "la stabilità della caviglia…": Milan in ansia e si ferma anche Estupinan

Amorim in apprensione per lo stop dei suoi due esterni: l'ex giocatore del Brighton ha lasciato il ritiro dell'Ecuador
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Pubblicato il 05.10.2026, 18:12

2 min

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Il Milan ha reso noto che "Alexis Saelemaekers si è sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale". "Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico", ha puntualizzato il Milan. "Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato", si legge infine nella nota odierna della società rossonera.

Si ferma anche Estupinan

Pervis Estupinan ha lasciato il ritiro dell’Ecuador a seguito di una distorsione al ginocchio destro: lo ha comunicato direttamente il ct Gallardo durante la conferenza stampa. A seguito, è arrivato anche il comunicato ufficiale della nazionale sudamericana: "Pervis Estupinan ha riportato un trauma al ginocchio durante l'incontro con il Giappone: i successivi esami diagnostici per immagini hanno evidenziato di distorsione al ginocchio con fastidio interno". Sicura la sua assenza in campionato contro il Sassuolo in attesa dei canonici esami strumentali per verificare la gravità dell'infortunio.

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