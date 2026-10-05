Saelemakers, "la stabilità della caviglia…": Milan in ansia e si ferma anche Estupinan

Il Milan ha reso noto che "Alexis Saelemaekers si è sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale". "Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico", ha puntualizzato il Milan. "Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato", si legge infine nella nota odierna della società rossonera.