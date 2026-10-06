Ramos e Amorim ridono: "Giornalisti italiani come i portoghesi"Europa League

Ramos show, con tanti saluti a Ronaldo: riecco il Milan e ora tocca ad Amorim

Il tecnico lavora pure sul 4-2-3-1 per avvicinare un compagno a Gonçalo come nella Nazionale
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Federico Masini Federico Masini

Pubblicato il 06.10.2026, 09:35

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Tre presenze da titolare e tre vittorie, con tanti saluti a Cristiano Ronaldo. La sosta per le nazionali restituirà al Milan un Gonçalo Ramos versione implacabile: 81 minuti in Norvegia e rete decisiva per la vittoria per 2-1 dopo il momentaneo 1-1 di Haaland; 82 minuti con un’altra rete e un assist nel successo per 4-2 in Danimarca; infine 90 minuti e altro gol da tre punti (2-1) domenica sera in casa di nuovo contro la Norvegia. Il centravanti del Milan, l’oggetto di molte discussioni fra agosto e settembre per aver segnato solamente un gol contro il Venezia a fronte dell’investimento storico da oltre 70 milioni da parte di Gerry Cardinale, ha indossato i panni del bomber, quello che ora tutti i tifosi rossoneri sperano di ritrovare anche con la maglia del Diavolo.

Milan, cosa serve a Ramos

Per essere un “9” letale anche con il Milan, però, Gonçalo Ramos - che indirettamente ha scatenato con le sue prestazioni e le sue reti il caso-caos CR7 -, avrà bisogno di un aiuto sostanziale dai compagni e, dunque, da Ruben Amorim. Il gioco finora attuato dalla squadra non è riuscito a esaltarlo in area di rigore, luogo assai poco frequentato dal portoghese nelle prime sei apparizioni ufficiali in Italia.

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Nelle ultime partite prima di raggiungere la nazionale, l'ex Psg ha frequentato poco gli ultimi 16 metri e calciato pochissimo in porta. Basti pensare che nelle tre gare e mezzo giocate col Portogallo ha avuto una media di quasi 4 conclusioni in porta, di cui 2 nello specchio, contro il 2.8 e 0.6 in rossonero.

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