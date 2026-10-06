Ramos show, con tanti saluti a Ronaldo: riecco il Milan e ora tocca ad Amorim
Tre presenze da titolare e tre vittorie, con tanti saluti a Cristiano Ronaldo. La sosta per le nazionali restituirà al Milan un Gonçalo Ramos versione implacabile: 81 minuti in Norvegia e rete decisiva per la vittoria per 2-1 dopo il momentaneo 1-1 di Haaland; 82 minuti con un’altra rete e un assist nel successo per 4-2 in Danimarca; infine 90 minuti e altro gol da tre punti (2-1) domenica sera in casa di nuovo contro la Norvegia. Il centravanti del Milan, l’oggetto di molte discussioni fra agosto e settembre per aver segnato solamente un gol contro il Venezia a fronte dell’investimento storico da oltre 70 milioni da parte di Gerry Cardinale, ha indossato i panni del bomber, quello che ora tutti i tifosi rossoneri sperano di ritrovare anche con la maglia del Diavolo.
Milan, cosa serve a Ramos
Per essere un “9” letale anche con il Milan, però, Gonçalo Ramos - che indirettamente ha scatenato con le sue prestazioni e le sue reti il caso-caos CR7 -, avrà bisogno di un aiuto sostanziale dai compagni e, dunque, da Ruben Amorim. Il gioco finora attuato dalla squadra non è riuscito a esaltarlo in area di rigore, luogo assai poco frequentato dal portoghese nelle prime sei apparizioni ufficiali in Italia.
Nelle ultime partite prima di raggiungere la nazionale, l'ex Psg ha frequentato poco gli ultimi 16 metri e calciato pochissimo in porta. Basti pensare che nelle tre gare e mezzo giocate col Portogallo ha avuto una media di quasi 4 conclusioni in porta, di cui 2 nello specchio, contro il 2.8 e 0.6 in rossonero.
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