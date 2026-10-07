Riecco il Milan dalle novità in campo a Moreira: il prezzo può cambiare così!

Il fitto calendario che attende il Milan aprirà le porte alle rotazioni dentro l’undici titolare. Ruben Amorim, per aver già fatto delle scelte non continue a livello di formazione iniziale, è già stato bacchettato dalla critica, ma adesso arriva il momento in cui ci sarà davvero bisogno di tutti. In questo contesto si inseriscono Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, che per motivi diversi non hanno avuto un inizio di stagione da protagonisti.

Gabbia, l'infiammazione alla caviglia è superata Partendo da Gabbia, è giusto sottolineare come la seconda fase della sua estate sia stata caratterizzata da una potente infiammazione alla caviglia, che non gli ha permesso di potersi allenare al meglio e che ha impiegato diverse settimane ad andarsene. Ci sono volute terapie e allenamenti personalizzati per consentire a Matteo di liberarsi di questo fastidio che non gli ha consentito di dare continuità negli allenamenti.