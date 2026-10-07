Riecco il Milan dalle novità in campo a Moreira: il prezzo può cambiare così!
Il fitto calendario che attende il Milan aprirà le porte alle rotazioni dentro l’undici titolare. Ruben Amorim, per aver già fatto delle scelte non continue a livello di formazione iniziale, è già stato bacchettato dalla critica, ma adesso arriva il momento in cui ci sarà davvero bisogno di tutti. In questo contesto si inseriscono Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi, che per motivi diversi non hanno avuto un inizio di stagione da protagonisti.
Gabbia, l'infiammazione alla caviglia è superata
Partendo da Gabbia, è giusto sottolineare come la seconda fase della sua estate sia stata caratterizzata da una potente infiammazione alla caviglia, che non gli ha permesso di potersi allenare al meglio e che ha impiegato diverse settimane ad andarsene. Ci sono volute terapie e allenamenti personalizzati per consentire a Matteo di liberarsi di questo fastidio che non gli ha consentito di dare continuità negli allenamenti.
La chilometrica sosta per le nazionali è stata però propiziatoria della sua totale guarigione, con il test contro il Padova che gli è servito a mettere minuti nelle gambe e a ritrovare un po’ di feeling con il ritmo partita. L’obiettivo è riprendersi quel posto da titolare che, da quando è tornato dai sei mesi di Erasmus al Villarreal, è stato sostanzialmente suo. Gabbia sa giocare sia come centrale nel pacchetto a tre sia in coppia con un altro compagno nella difesa a quattro.
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