Modric e il futuro lontano dal Milan: "Io per il Real Madrid, devono incastrarsi cose"

41 anni e non sentirli: Luka Modric resta un giocatore di una qualità tecnica e intelligenza calcistica superiori, degne di chi ha meritatamente vinto un Pallone d'Oro . Per questo il suo arrivo al Milan nell'estate 2025 è stato accolto tra l'entusiasmo dei tifosi. Nella sua prima stagione in rossonero ha collezionato ben 34 presenze, 2 gol e 3 assist, mentre quest'anno, nonostante un po' di comprensibile turnover, Amorim lo ha sempre fatto giocare in Serie A. Il suo futuro però potrebbe non essere a Milano: un ritorno a Madrid non è da escludere .

Intervistato da Partidazo de Cope, infatti, il centrocampista croato ha detto: " Mi sento bene. Ho ancora passione, ambizione e forza . Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Quanto tempo ancora? Non lo so. Potrebbero essere due mesi, sei mesi, un anno… Non voglio dire qualcosa ora e poi pentirmene . Andrò avanti un passo alla volta, partita per partita. Un mese, un altro mese... Devo ascoltare il mio corpo, e poi deciderò con calma. Vedremo se questo sarà il mio ultimo anno o se continuerò più a lungo, ma mi sento bene".

"Mi piacerebbe tornare al Real, mi manca Madrid ma mi trovo bene a Milano"

Poi su un possibile ritorno al Real ha aggiunto: "Certo che mi piacerebbe tornare. È casa mia. È il club della mia vita. Ci sono stato per 13 anni, ma vedremo cosa succederà. Devo prepararmi e capire che ruolo posso ricoprire o se il club mi vuole di nuovo. Molte cose devono andare per il verso giusto perché io possa tornare, sarebbe un sogno, ma per ora non ci penso. Non dobbiamo forzare nulla. Deve essere qualcosa in cui mi senta utile. Ho detto a Mourinho che si trova nel club che merita, perché è uno dei più grandi. Parlo con molti giocatori e persone del club. Penso che abbiano una squadra fantastica e che possa ribaltare la situazione, ha carattere e qualità. Hanno tutto il necessario per cambiare le cose. Mi manca Madrid, ma mi trovo ancora bene a Milano. Mi hanno accolto benissimo e sto cercando di dare il massimo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE