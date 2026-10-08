Cisse e Moreira brillano, Amorim li gestirà così: come cambia il Milan con l'infortunio di Saelemaekers
MILANO - Tornano a Milanello più in fiducia di prima (se possibile) Alphadjo Cisse e Diego Moreira. Due pupilli del nuovo Milan e non solo perché stanno iniziando a guadagnarsi l’affetto dei tifosi, che si troveranno ad avere sempre più spazio dietro le punte, vieppiù dopo il ko di Saelemaekers. Cisse è stato la scommessa di Amorim, che lo ha trasformato, da mascotte della squadra, semi sconosciuto e talento in potenza, a titolare del Milan, già alla prima partita in A. Così, Alfa è diventato prima una delle migliori carte del futuro rossonero, poi di quello azzurro: anche se non ha fatto parte dell’Italia di Mancini (ma andando avanti così è solo questione di tempo) è stato più che protagonista in Under 21. Migliore in campo per distacco (pur partendo dalla panchina) nella prima gara degli azzurrini, autore del gol che ha tolto le castagne dal fuoco nel match contro l’Armenia. Titolare nel ruolo di falso nove che aiuta la squadra a girare e a trovare gli spazi giusti per gli inserimenti dei compagni nella partita decisiva contro la Polonia. Dopo la consacrazione in Under, il ciclo di partite che comincia con la trasferta di Reggio Emilia (contro il Sassuolo) sarà un primo esame di maturità e continuità.
Diego Moreira, il pupillo di Gerry Cardinale e la Nazionale del Belgio
E se Cisse è un il pupillo di Amorim, possiamo dire che Diego Moreira un po’ lo sia del patron rossonero, Gerry Cardinale. Scelta di cuore (oltre che tecnica) molto azzeccata, al momento il belga è il bomber del Milan, con i suoi tre gol all’attivo, segnati tutti in campionato. L’exploit nelle prime uscite col Milan gli ha dato risalto nel Belgio del neo ct Van Bommel (ex milanista pure lui). Con la nazionale Moreira ha giocato titolare i primi due match di Nations League contro Italia e Francia, impressionando positivamente. Ha saltato per squalifica il terzo match dei Diavoli Rossi, quello giocato contro la Turchia. È stato invece meno brillante del solito nella seconda partita contro la Francia, quella finita con una vittoria francese. Sì, Moreira è stato protagonista di un’azione diventata virale sui social, ma ha combinato poco altro. Servirà di più ora che con ogni probabilità verrà lanciato tra i titolarissimi del Milan.
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