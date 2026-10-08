Cisse e Moreira brillano, Amorim li gestirà così: come cambia il Milan con l'infortunio di Saelemaekers

MILANO - Tornano a Milanello più in fiducia di prima (se possibile) Alphadjo Cisse e Diego Moreira. Due pupilli del nuovo Milan e non solo perché stanno iniziando a guadagnarsi l’affetto dei tifosi, che si troveranno ad avere sempre più spazio dietro le punte, vieppiù dopo il ko di Saelemaekers. Cisse è stato la scommessa di Amorim, che lo ha trasformato, da mascotte della squadra, semi sconosciuto e talento in potenza, a titolare del Milan, già alla prima partita in A. Così, Alfa è diventato prima una delle migliori carte del futuro rossonero, poi di quello azzurro: anche se non ha fatto parte dell’Italia di Mancini (ma andando avanti così è solo questione di tempo) è stato più che protagonista in Under 21. Migliore in campo per distacco (pur partendo dalla panchina) nella prima gara degli azzurrini, autore del gol che ha tolto le castagne dal fuoco nel match contro l’Armenia. Titolare nel ruolo di falso nove che aiuta la squadra a girare e a trovare gli spazi giusti per gli inserimenti dei compagni nella partita decisiva contro la Polonia. Dopo la consacrazione in Under, il ciclo di partite che comincia con la trasferta di Reggio Emilia (contro il Sassuolo) sarà un primo esame di maturità e continuità.