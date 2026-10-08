Amorim: "Goncalo Ramos sta lavorando duramente, i gol arriveranno". E sul Milan: "Ho sentito che..."

"Tutti sanno che il Milan è una delle mie squadre fin da quando ero bambino, ma non è solo questo: ho sentito quella connessione con il club, con il momento che sta attraversando e poi tutto ciò che hanno fatto per portarmi qui" . A dirlo è Ruben Amorim , impegnato a preparare il ritorno in campionato che vedrà il Milan impegnato in trasferta contro il Sassuolo all'incontro valido per la 6ª giornata di Serie A. Appuntamento in programma domenica 11 e che precede la seconda uscita in Europa League contro il Salisburgo alla Red Bull Arena prevista per giovedì 15. Reduce dal 3-0 sul Lecce, Amorim è tornato a dirigere i lavori a Milanello, dove a mancare all'appello sono stati Luka Modric , Yunus Musah e Adrien Rabiot , prossimi a rientrare venerdì 9. Assenti anche gli infortunati Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan , quest'ultimo atteso però probabilmente già alla prossima seduta considerato l'esito positivo degli ultimi accertamenti seguiti alla distorsione al ginocchio rimediata con la nazionale ecuadoriana. Intervenuto ai microfoni Mediaset, il tecnico portoghese è stato invitato a rispondere sul deludente inizio di stagione del connazionale Gonçalo Ramos , che dal suo arrivo al Milan ha realizzato una sola rete (in casa contro il Venezia). L'ex Psg è però rientrato galvanizzato dai 3 gol messi a segno in Nations League ( dove non ha fatto rimpiangere CR7 ) e che hanno rilanciato le speranze dei tifosi oltre che dello stesso Amorim, che contro la formazione di Alberto Aquilani potrebbe affidare a Diego Moreira e Samuel Chukwueze il compito di servire dal 1' minuto il numero 9 rossonero .

" Non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno. Prima di tutto, la cosa fondamentale è che stiamo segnando ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol e lui segnerà. Se guardate in nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a lui. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro" . E ancora, sul suo arrivo al Milan dopo la fallimentare gestione del Manchester United: " Ho sentito che era la mossa giusta per me. Sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete ".

Gabbia: "Con Amorim serve tempo"

Così anche Matteo Gabbia ha fatto il punto sull'inizio di stagione del Milan (nel suo caso condizionato da un problema alla caviglia) e sui prossimi impegni in agenda: "Il lavoro procede bene, siamo contenti di quello che stiamo facendo ma anche consapevoli che dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti. La stagione è appena iniziata, quando cambi allenatore c'è sempre bisogno di un po' di tempo. Noi stiamo cercando di accorciare questi tempi, con il lavoro e la dedizione si vedranno le cose su cui stiamo lavorando. Il mister sta cercando di trovare la quadra da un punto di vista difensivo. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto a come eravamo abituati e stiamo cercando di eliminare qualche pecca che abbiamo avuto in questo inizio di stagione.

Gabbia: "Champions? Serve lucidità"

"È stato un mese e mezzo difficile perché non stavo bene e non riuscivo a giocare con continuità per il problema alla caviglia. Ora sono contento di aver risolto questo infortunio. La sosta è arrivata al momento giusto perché mi ha permesso di allenarmi ed eliminare completamente il problema. Cosa Champions? Ci sono tante squadre attrezzate. Noi però dobbiamo essere umili, pensare solo a noi stessi e ricordarci anche come sono andate le ultime stagioni, specialmente l'anno scorso dove abbiamo fatto tante buone partite, ma poi c'è bisogno di lucidità, di continuità e di professionalità fino alla fine. L'obiettivo del Milan è vincere tutte le partite e noi ci proveremo ogni domenica e ogni giovedì".