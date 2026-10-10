Big, giovani ed equilibrio: le tre sfide di Amorim al Milan

Il Milan affronterà un ciclo di partite “infernale” da domani fino alla sosta delle nazionali di novembre, dove prenderanno forma le ambizioni rossonere in campionato (dove è imbattuto nelle prime cinque giornate) e Europa League, con la competizione europea che è tutto fuorché un passatempo per i rossoneri. O almeno così filtra da Milanello e Casa Milan quando si finisce sull’argomento della competizione europea. Ruben Amorim, dunque, si presenta al primo, vero, esame di medio corso con la consapevolezza di dover dare continuità ai risultati e alle prestazioni del suo Milan, perché al netto di chiacchiere e convinzioni, sono i risultati del campo a dire sempre la verità. La pressione è tornata a salire nelle ultime ore e la partita contro il Sassuolo è già un primo ostacolo di un certo tipo per l’allenatore portoghese, che nel corso della sosta ha analizzato le partite giocate fino alla vittoria con il Lecce per capire come e dove migliorare. La ricerca dell’equilibrio, seppur dentro una mentalità offensiva come la sua, sarà il perno fondante e, probabilmente, la via che potrà dire se il Milan avrà un ruolo da protagonista o meno.

Amorim, fondamentale il rapporto con i big Di certo c’è che Amorim, in una recente dichiarazione pubblica, ha imparato la lezione di Manchester. Quando era manager dello United, non sacrificò le sue idee e i suoi principi davanti a situazioni dove sarebbe stato necessario trovare una soluzione meno integralista. Oggi, al Milan, non vuole fare quell’errore e già contro il Lecce ha dimostrato di saper cambiare attitudine e principi di gioco per dare una linea diversa alla squadra. Sarà fondamentale anche il rapporto con i big dello spogliatoio. Da Modric a Maignan passando per Rabiot, Pulisic, Gila, Gabbia e Pavlovic, per Amorim sarà fondamentale averli dalla propria parte e andare incontro alle loro caratteristiche per ottenere, come risultato, che questi giocatori si sentano importanti e, di conseguenza, restituiscano all’allenatore prestazioni di squadra capaci di guidare anche gli altri gruppi dello spogliatoio verso un rendimento alto.