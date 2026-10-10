Milan, col Sassuolo con un Cardinale in più: il patron alla rifinitura. Come se la gioca Amorim

La proprietà del Milan sempre vicino alla squadra: Gerry Cardinale è a Milanello dove ha seguito l'allenamento del Milan in vista della sfida con il Sassuolo. Una trasferta a Reggio Emilia insidiosa per i rossoneri in cerca di identità. Cardinale - come sempre esplicitato - vuole seguire la squadra da vicino soprattutto alla vigilia, giornata della conferenza stampa del tecnico Ruben Amorim .

Per gennaio il patron rossonero ha deciso di effettuare un aumento di capitale da 50 milioni di euro, con la possibilità di una nuova iniezione di equity nei prossimi mesi. Un'immissione di liquidità che mira a garantire al Milan la possibilità di nuovi investimenti senza aumentare il debito. Cardinale apre dunque il portafogli per rinforzare subito la rosa: vuole una squadra competitiva sia in campionato che in Europa.

Recuperato Estupinan

Estupinan è tornato in gruppo dopo che l'infortunio al ginocchio, rimediato in nazionale, è stato superato: contro il Sassuolo sarà a disposizione di Ruben Amorim ma il titolare sulla fascia sinistra dovrebbe essere, quasi sicuramente, Bartesaghi.