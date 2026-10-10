Milan, Amorim: "Modulo? Non voglio dirlo ad Aquilani". E Su Ramos, Camarda e la sosta...

La prima sfida del Milan dopo la pausa Nazionali sarò contro il Sassuolo, match in programma domenica 11 ottobre alle 18:00. In vista della partita, l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa: "Maxi sosta? Penso che non cambia molto. Se sarà positivo o negativo dipende dal momento della squadra. Dipende se hai molti infortuni hai più tempo a disposizione per recuperare io giocatori. Dipende se vai in Nazionale e giochi tutte le partite. È duro, anche perché al ritorno devono giocare tante partite. Vale anche il contrario se prendiamo l'esempio di Koni De Winter, che non ha giocato. Abbiamo perso tanti giocatori per la Nazionale, però questo è un buon segno perché significa che sono importanti. Ho insistito sul fatto che adesso bisogna mettere il piede sull'acceleratore perché le prossime partite saranno importanti per la nostra stagione".

Il punto sui giocatori di ritorno dalla pausa nazionali e non solo Sui giocatori di ritorno dalla pausa: "Erano felici di tornare. Sono contenti di stare insieme, in questo club, quindi significa che è un luogo di lavoro buono. E poi dipende dalla situazione. Se guardi ai nostri giocatori hanno giocato, alcuni hanno fatto solo 2 partite, poi hanno potuto riposarsi, e questo è molto positivo perché hanno mantenuto la loro condizione atletica. Abbiamo avuto un problema con Saelemaekers. Hutchinson ho avuto modo e tempo di lavorare con lui. Abbiamo avuto un'amichevole contro il Padova, positiva per provare cose nuove. Abbiamo sfruttato ogni minuto di questa sosta ed anche i giocatori con le proprie Nazionali hanno fatto bene. Ramos, Jashari, Moreira che ha giocato 3 partite ed ha giocato sia a destra che a sinistra e questo è molto positivo per noi. Credo che siano pronti, però tutto dipende dalla prossima partita per questo domani è importante vincere".