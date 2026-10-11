Gabbia infortunato, fuori in barella e mani in faccia: cosa è successo al difensore del Milan

Brutte notizie per il Milan. Durante la sfida contro il Sassuolo, valida per la sesta giornata di Serie A, Matteo Gabbia è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo appena una ventina di minuti, vittima di un problema muscolare che fa temere uno stop lungo. L’episodio è avvenuto intorno al 17'. Su un contropiede della squadra di Alberto Aquilani, un lancio lungo dalla difesa neroverde ha cercato in profondità Laurienté sulla corsia di sinistra. Gabbia, leggermente in ritardo, ha provato a intervenire allungando in piena estensione la gamba sinistra per anticipare l’esterno avversario. Il difensore non ha trovato il pallone e, terminato il movimento, è rimasto a terra toccandosi immediatamente il flessore della coscia sinistra. Gabbia non si è più rialzato, continuando a richiamare l’attenzione dell’arbitro e dello staff medico. Il difensore ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e in barella, mentre Amorim ha inserito Koni De Winter al suo posto.