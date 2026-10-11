Amorim mastica amaro: "Non possiamo subire gol da calcio d'angolo. Ko Gabbia fa male"
REGGIO EMILIA - Riparte con un pareggio il campionato del Milan che sblocca con Rabiot ma si fa raggiungere dal Sassuolo con un colpo di testa di Odenthal. Ruben Amorim, tecnico rossonero, commenta così la sfida del Mapei: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. dobbiamo migliorare ancora. Abbiamo controllato una parte della partita, ma volevamo fare gole spingere. Abbiamo reagito bene a tante loro transizioni, meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol dovevamo controllare di più la partita. Non possiamo perdere due punti con un gol da corner".
"Ho percepito il dolore di Gabbia"
Prosegue: "Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol. Dovevamo fare più possesso e no mettere la partita sulle transizioni. Volevamo controllare la partita, trovare le giuste combinazioni, è una questione di mentalità quella di fare gol e continuare a spingere. Stiamo lavorando sulla costruzione e si vede in qualche fase della partita. Dobbiamo lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo. Loro sono riusciti a chiuderci bene nel centro e sulla sinistra, quindi dovevamo cercare più i giocatori dentro". Sulle scelte tattiche: "Alla fine sono gli stessi giocatori. Puoi ruotare a tre a quattro. I centrocampisti vogliono vedere l'altra parte del campo. Oggi dovevamo spingere di più e per questo avevamo i tre difensori". Sull'infortunio di Gabbia: "Non so ancora la gravità e i tempi di recupero. Lui è fondamentale per questo gruppo, un infortunio del genere fa male. Ho percepito il suo dolore".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS