Amorim mastica amaro: "Non possiamo subire gol da calcio d'angolo. Ko Gabbia fa male"

"Ho percepito il dolore di Gabbia"

Prosegue: "Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol. Dovevamo fare più possesso e no mettere la partita sulle transizioni. Volevamo controllare la partita, trovare le giuste combinazioni, è una questione di mentalità quella di fare gol e continuare a spingere. Stiamo lavorando sulla costruzione e si vede in qualche fase della partita. Dobbiamo lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo. Loro sono riusciti a chiuderci bene nel centro e sulla sinistra, quindi dovevamo cercare più i giocatori dentro". Sulle scelte tattiche: "Alla fine sono gli stessi giocatori. Puoi ruotare a tre a quattro. I centrocampisti vogliono vedere l'altra parte del campo. Oggi dovevamo spingere di più e per questo avevamo i tre difensori". Sull'infortunio di Gabbia: "Non so ancora la gravità e i tempi di recupero. Lui è fondamentale per questo gruppo, un infortunio del genere fa male. Ho percepito il suo dolore".