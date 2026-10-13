Milan, lungo stop per Gabbia: Tomori scalpita e Amorim aspetta Inacio, le ultime

MILANO - Il Milan dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia per un periodo di tempo non indifferente. Per il difensore centrale, uscito in barella al minuto numero venti della partita di domenica contro il Sassuolo , la situazione è particolarmente seria. Gli esami strumentali che sono stati eseguiti nella serata di ieri hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Gabbia sarà sottoposto ad approfondimenti specialistici , dopo i quali sarà decisa la strada da perseguire, ovvero se procedere con l’intervento chirurgico o se, invece, optare per una terapia alternativa che non preveda l’entrata in sala operatoria. In ogni caso, lo stop paventato è tra i tre e i quattro mesi in base all’evoluzione del percorso di guarigione. Una tegola pesante, che riduce in maniera sensibile il numero dei difensori centrali di ruolo sui quali può contare Amorim, con i rimpianti estivi di non aver fatto un investimento che tornano a bussare e con il mercato di gennaio ancora troppo lontano e dove, inevitabilmente, il Milan dovrà intervenire. E in quest’ottica, il nome di Gonçalo Inacio rimane sempre un topic caldo così come quello di un laterale che possa fare sia il terzino sia il quarto a centrocampo, riposizionando Gila al centro della difesa. Nell’attesa, si scalda Tomori, che adesso dovrà fare minuti.

Emergenza Milan: come sta Saelemaekers

Per quel che concerne Saelemaekers, nella giornata odierna, sarà sottoposto a intervento chirurgico per la sostituzione delle viti e della placca applicate nel 2024 alla caviglia destra nel corso dell’operazione subita ai tempi della Roma. In quella circostanza, lo stop fu di settantaquattro giorni, ma i tempi di recupero si capiranno dopo l’intervento odierno che verrà eseguito ad Amsterdam dall’équipe del dottor Kerkhoffs, che circa un anno fa aveva operato anche Santiago Gimenez. Il ko di Saelemaekers priverà Amorim di un jolly importante per quanto concerne i ruoli di trequartista e di esterno a centrocampo, con Chukwueze e Moreira che potrebbero essere chiamati a degli straordinari importanti, in termini d’impiego, dentro il tour de force che attende il Milan nelle prossime settimane. Già a Salisburgo, dopodomani, il tecnico portoghese non potrà e non dovrà stravolgere troppo la squadra perché sarà fondamentale incamerare i primi tre punti in classifica visto che l’obiettivo è quello di finire nelle prime otto della fase a campionato onde evitare i play-off di febbraio. E anche in ottica mercato, questo stop e, più in generale la composizione della rosa, dovrà portare il club rossonero a guardare a un esterno da inserire, anche in base a quella che sarà la piega tattica che Amorim vorrà dare alla squadra per cercare continuità e quell’identità che al netto delle parole dell’allenatore, ancora non si è vista. E gli stop di Gabbia e Saelemaekers, in questo momento della stagione, sono due pessime notizie per la gestione delle risorse da parte di Amorim.