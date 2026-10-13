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Saelemaekers operato alla caviglia destra: i tempi di recupero del belga del Milan

L'esterno dei rossoneri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ad Amsterdam: le sue condizioni
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Pubblicato il 13.10.2026, 17:16

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Aggiornamento sulle condizioni di Alexis Saelemaekers: l'esterno rossonero, fermato da un infortunio alla caviglia destra, è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico ad Amsterdam. L'operazione, che è consistita in una pulizia artroscopica e in una stabilizzazione, è andata a buon fine. Per il giocatore si prospetta ora uno stop forzato di almeno quattro mesi.

Il comunicato del Milan

"AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito".

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