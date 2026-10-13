Saelemaekers operato alla caviglia destra: i tempi di recupero del belga del Milan

Aggiornamento sulle condizioni di Alexis Saelemaekers: l'esterno rossonero, fermato da un infortunio alla caviglia destra, è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico ad Amsterdam. L'operazione, che è consistita in una pulizia artroscopica e in una stabilizzazione, è andata a buon fine. Per il giocatore si prospetta ora uno stop forzato di almeno quattro mesi.