Amorim e i problemi del Milan: dai dati sull’attacco all’equivoco… Modric

Adrien Rabiot a Reggio Emilia non ha lanciato un sasso, non ha squarciato chissà quale velo, però ha analizzato in maniera lucida la situazione del Milan. Una critica costruttiva, un’analisi onesta. Perché il Milan, se è vero che in campionato non ha ancora perso e si trova al quinto posto con 12 punti, a meno quattro da Inter e Lazio, dall’altra sembra ancora un cantiere aperto. Un progetto con diversi punti di domanda, però, perché si fatica a capire quale sia il risultato finale che Ruben Amorim voglia raggiungere. Si sono viste, infatti, troppe sfaccettature, troppe strade percorse, poi abbandonate, magari riprese, modificate e nuovamente lasciate. Domani a Salisburgo, dopo aver perso all'esordio col Benfica in questa edizione dell'Europa League, il Milan non potrà nuovamente balbettare.