Amorim e i problemi del Milan: dai dati sull’attacco all’equivoco… Modric
Adrien Rabiot a Reggio Emilia non ha lanciato un sasso, non ha squarciato chissà quale velo, però ha analizzato in maniera lucida la situazione del Milan. Una critica costruttiva, un’analisi onesta. Perché il Milan, se è vero che in campionato non ha ancora perso e si trova al quinto posto con 12 punti, a meno quattro da Inter e Lazio, dall’altra sembra ancora un cantiere aperto. Un progetto con diversi punti di domanda, però, perché si fatica a capire quale sia il risultato finale che Ruben Amorim voglia raggiungere. Si sono viste, infatti, troppe sfaccettature, troppe strade percorse, poi abbandonate, magari riprese, modificate e nuovamente lasciate. Domani a Salisburgo, dopo aver perso all'esordio col Benfica in questa edizione dell'Europa League, il Milan non potrà nuovamente balbettare.
Rabiot: "Facciamo cose buone e poi..."
Rabiot, come scritto, è stato diretto: «Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare - ha spiegato -. Non possiamo concedere per esempio gol del genere dopo essere passati in vantaggio, però non è un aspetto tattico o tecnico, ma di mentalità. La nostra identità? In settimana lavoriamo in modo diverso a seconda della squadra che andiamo ad affrontare: può essere anche un punto di forza poter difendere a quattro o a tre, impostare con tre giocatori o con quattro». Sintetizzando: discontinuità, concentrazione, mentalità, forse un pizzico di confusione. Nelle parole di Rabiot c’è tutto. E pure un ulteriore aspetto che in questa prima fase di stagione hanno potuto osservare tutti, anche i meno esperti: «Dobbiamo portare più uomini in area quando attacchiamo, così si fa gol».
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