Milan, Amorim e il divieto di fallire: "Ho parlato con Cardinale del futuro. E su Camarda..."

"Le critiche? Penso che sia normale in un grande club, è normale. E lo sapevo fin dalla terza partita contro la Juventus, ho capito cosa sarebbe successo. Quindi ho un lavoro da fare, farò il mio lavoro, e poi del rumore attorno spetta ad altri discuterne". Così Ruben Amorim presenta la sfida contro il Salisburgo valida per la seconda giornata di Europa League e in programma alle ore 18.45 di giovedì 15 ottobre alla Red Bull Arena. Reduci dalla desolante prestazione contro il Benfica a San Siro, dove le Aquile si sono imposte con il finale di 2-0, i rossoneri sono chiamati a fare punteggio pieno per non annichilire le ambizioni sagionali, già in buona parte ridimensionate sul fronte campionato, dove all'ultima uscita il Milan è rientrato con 1 solo punto raccolto sul campo del Sassuolo. L'agenda Europea di Amorim mette poi in programma la gara esterna contro il Bournemouth di Michele Di Gregorio di giovedì 22. Prima però, la sfida contro l'Atalanta prevista per domenica 18 a San Siro. Queste le parole del tecnico: "Quindi cercherò di migliorare, cercherò di vincere le partite, e per me non importa quello che dice la gente: devo fare il mio lavoro. E quando guardo la squadra, stiamo migliorando. Stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone e ogni volta creiamo più occasioni", ha dichiarato in conferenza stampa.

Amorim: "Quando non vinci è dura" "E vogliamo anche costruire una rosa, quindi è normale. In un grande club, quando non vinci, è dura. Quando le aspettative sono più alte, è dura. E dobbiamo conviverci, non solo io, ma anche i giocatori. Quindi è normale. Pavlovic? Ho parlato molto con lui. Gli ho appena spiegato il suo ruolo per la partita di domani, quindi sapete già che partirà titolare. Ma lo vedete: oggi come oggi ci sono le immagini, ci sono le informazioni, e si vede che è una squadra che ha molto spazio ed è ben conosciuta questo tipo di squadra, come il Salisburgo, con tanto spazio, molta qualità, giocatori tecnici e l'abitudine a vincere. Ed è una sensazione che, quando guardi la squadra, riesci a percepire: si vede che sono abituati a vincere. Quindi sarà una partita dura. Non ho parlato molto con Pavlovic: ci sono giocatori diversi, sono passati solo due anni ma ci sono interpreti differenti, quindi ha parlato soltanto dell'ambiente, anche se lo sappiamo già. Tutti sanno che questo è un grande stadio in cui giocare e che sarà sicuramente una partita difficile".