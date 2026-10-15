Il Milan torna in campo in Europa League e lo fa alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. La squadra di Amorim è partita con il piede sbagliato nella competizione europea, concedendo i primi tre punti del torneo al Benfica nella sconfitta per 2-0 rimediata a San Siro. Discorso diverso per la squadra austriaca, che di misura ha steso il Levski grazie alla rete di Tabakovic. Gli uomini di Amorim sono chiamati alla vittoria per rimettersi in carreggiata e rilanciarsi in classifica, la quale al momento recita ovviamente 0 punti. In campionato è arrivato un pari contro il Sassuolo di Aquilani - 1-1 il punteggio finale - con la rete di Rabiot che ha segnato l'iniziale vantaggio rossonero. L'ex Juve dovrebbe occupare un posto da titolare anche nel match di domani al fianco di Modric, nella speranza di portare a casa un match tutt'altro che semplice. Milan che dovrà fare a meno di Saelemaekers e Gabbia per infortunio, con entrambi che torneranno con ogni probabilità nel 2027.