Camarda, caccia al gol: Amorim costretto a metterlo, se va a segno in Europa può far tremare Ramos

MILANO - Il Milan prova a mettere in mostra il suo asso azzurro. Questa sera, alla Red Bull Arena contro il Salisburgo, Francesco Camarda scenderà in campo dal primo minuto, in un esame molto atteso da tutti ma che, urge dirlo e premetterlo, non potrà e non dovrà fungere da giudizio definitivo. Perché Camarda, che in estate ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri a una cifra molto importante ed ha ricevuto un’investitura importante da parte di Ruben Amorim, che aveva detto di volersi sentire costretto a schierare Francesco, quando sul finire del mercato gli veniva chiesto se non avesse avuto bisogno di un’altra prima punta oltre a Camarda e Gonçalo Ramos. Nella città in cui sono diventati bomber di razza due profili come Erling Haaland e Benjamin Sesko, ecco che – finalmente – Amorim lo lancerà dal primo minuto in una partita che, per il Milan, è già uno spartiacque importante per il suo cammino in Europa League. Non vincere contro il Salisburgo vorrebbe dire complicare molto il cammino verso le prime otto posizioni della fase a campionato, fondamentali per evitare i play off.

Camarda e la fiducia di Amorim: la Nazionale Under 21 e il sogno della maggiore Fino a questo momento, la gestione e l’impiego di Camarda da parte di Ruben Amorim non ha convinto nessuno al di fuori del microcosmo di Milanello. Anche domenica, contro il Sassuolo, l’allenatore portoghese lo ha tenuto in panchina, inserendo Jashari, perché convinto che in un assalto finale sia più funzionale un centrocampista d’impostazione che una punta in più per creare densità nell’area di rigore. Francesco, dal canto suo, ha sempre lavorato con dedizione e impegno e sa bene che la chance di questa sera sarà importante, ma non sarà l’ultima. E anche in ottica nazionale, c’è bisogno che Camarda prenda minuti e fiducia dentro le partite. L’Europeo Under 21 sarà la sua vetrina la prossima estate, ma è evidente che lui voglia puntare alla nazionale maggiore, ma per farlo dovrà rubare minuti a Gonçalo Ramos, sia in campionato sia in Europa League. Anche perché il pressing della Figc e di Roberto Mancini su Nicolò Tresoldi (che farebbe carte false per giocare al Milan, sua squadra del cuore), potrebbe porgli un altro ostacolo sulla sua strada.