Camarda, caccia al gol: Amorim costretto a metterlo, se va a segno in Europa può far tremare Ramos
MILANO - Il Milan prova a mettere in mostra il suo asso azzurro. Questa sera, alla Red Bull Arena contro il Salisburgo, Francesco Camarda scenderà in campo dal primo minuto, in un esame molto atteso da tutti ma che, urge dirlo e premetterlo, non potrà e non dovrà fungere da giudizio definitivo. Perché Camarda, che in estate ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri a una cifra molto importante ed ha ricevuto un’investitura importante da parte di Ruben Amorim, che aveva detto di volersi sentire costretto a schierare Francesco, quando sul finire del mercato gli veniva chiesto se non avesse avuto bisogno di un’altra prima punta oltre a Camarda e Gonçalo Ramos. Nella città in cui sono diventati bomber di razza due profili come Erling Haaland e Benjamin Sesko, ecco che – finalmente – Amorim lo lancerà dal primo minuto in una partita che, per il Milan, è già uno spartiacque importante per il suo cammino in Europa League. Non vincere contro il Salisburgo vorrebbe dire complicare molto il cammino verso le prime otto posizioni della fase a campionato, fondamentali per evitare i play off.
Camarda e la fiducia di Amorim: la Nazionale Under 21 e il sogno della maggiore
Fino a questo momento, la gestione e l’impiego di Camarda da parte di Ruben Amorim non ha convinto nessuno al di fuori del microcosmo di Milanello. Anche domenica, contro il Sassuolo, l’allenatore portoghese lo ha tenuto in panchina, inserendo Jashari, perché convinto che in un assalto finale sia più funzionale un centrocampista d’impostazione che una punta in più per creare densità nell’area di rigore. Francesco, dal canto suo, ha sempre lavorato con dedizione e impegno e sa bene che la chance di questa sera sarà importante, ma non sarà l’ultima. E anche in ottica nazionale, c’è bisogno che Camarda prenda minuti e fiducia dentro le partite. L’Europeo Under 21 sarà la sua vetrina la prossima estate, ma è evidente che lui voglia puntare alla nazionale maggiore, ma per farlo dovrà rubare minuti a Gonçalo Ramos, sia in campionato sia in Europa League. Anche perché il pressing della Figc e di Roberto Mancini su Nicolò Tresoldi (che farebbe carte false per giocare al Milan, sua squadra del cuore), potrebbe porgli un altro ostacolo sulla sua strada.
Milan, il tridente di Amorim per Camarda
Ecco perché un po’ di pressione, questa sera, ci sarà su di lui con Amorim che ha deciso di varare il tridente composto da Omari Hutchison, Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse (che giocherà largo a sinistra) alle spalle dello stesso Camarda. Fino ad oggi, il ruolo di centravanti del Milan è stato complesso da interpretare, perché il solo gol di Gonçalo Ramos è una fotografia nitida della difficoltà mostrata da questa squadra e da questo allenatore di mettere la punta nelle migliori condizioni possibili per avere più chance di tirare in porta durante la partita. Eppure in estate, nei programmi esposti, c’era proprio questa prerogativa da parte di Amorim: giocare per la prima punta. Ad oggi, è stato il contrario, con la prima punta che ha giocato più per la squadra. Camarda aveva dato un bel segnale nel corso dell’amichevole estiva contro il Celtic, dove segnò una doppietta, ma con l’arrivo di Ramos, gli spazi si sono chiusi. Sotto il cielo di Mozart, adesso è chiamato alla prima sinfonia in rossonero.
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