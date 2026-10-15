Amorim insaziabile: "Milan meglio in altre partite. Cisse esplosivo, non mi deve niente"

"In altre gare abbiamo avuto più controllo. Oggi siamo riusciti a fare tanti gol ma penso che, a livello generale, abbiamo disputato partite migliori. Avremmo potuto evitare certe situazioni per gli avversari ma è stata una bella vittoria". Queste le parole di Ruben Amorim ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta dal Milan sul campo del Salisburgo. "Cisse non mi deve nulla. Merita lo spazio che sta avendo. E' esplosivo. Deve ancora migliorare a livello fisico e di allenamento, ma stasera gli faccio tanti complimenti. La tripletta è straordinaria", aggiunge il tecnico portoghese.

Le parole di Amorim dopo Salisburgo-Milan Poi, Amorim spiega: "Stasera abbiamo giocato bene ma in cinque situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero creato più problemi. C'è stato qualche problema di costruzione. E' impossibile mettere sempre i soliti 11 ogni partita, se si vuole essere competitivi. Se avessimo perso, non so cosa mi avrebbero detto. Ora testa all'Atalanta. L'aspetto più importante per una squadra è che tutti capiscano di poter giocare o di poter perdere il posto".