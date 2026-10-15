© Getty Images

Amorim insaziabile: "Milan meglio in altre partite. Cisse esplosivo, non mi deve niente"

Il commento del tecnico rossonero dopo la netta vittoria ottenuta sul campo del Salisburgo in Europa League
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 15.10.2026, 21:29 (Aggiornato il 15.10.2026, 21:51)

2 min

AmorimMilanEuropa League
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

"In altre gare abbiamo avuto più controllo. Oggi siamo riusciti a fare tanti gol ma penso che, a livello generale, abbiamo disputato partite migliori. Avremmo potuto evitare certe situazioni per gli avversari ma è stata una bella vittoria". Queste le parole di Ruben Amorim ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta dal Milan sul campo del Salisburgo. "Cisse non mi deve nulla. Merita lo spazio che sta avendo. E' esplosivo. Deve ancora migliorare a livello fisico e di allenamento, ma stasera gli faccio tanti complimenti. La tripletta è straordinaria", aggiunge il tecnico portoghese.

Le parole di Amorim dopo Salisburgo-Milan

Poi, Amorim spiega: "Stasera abbiamo giocato bene ma in cinque situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero creato più problemi. C'è stato qualche problema di costruzione. E' impossibile mettere sempre i soliti 11 ogni partita, se si vuole essere competitivi. Se avessimo perso, non so cosa mi avrebbero detto. Ora testa all'Atalanta. L'aspetto più importante per una squadra è che tutti capiscano di poter giocare o di poter perdere il posto".

 

Cisse show, tripletta storica in Europa League: nessun giocatore italiano come lui Milan
Guarda la gallery

 

Infine, il tecnico del Milan conclude: "Ecco perché abbiamo bisogno di 22 giocatori pronti. Io credo in loro.Queste partite aumentano la loro fiducia, soprattutto nei giovani, ma penso anche a Loftus-Cheek. Camarda legge bene le partite. Deve migliorare in termini di esplosività e ci stiamo lavorando. Ha le possibilità di essere performante nei 90 minuti. In area fa i movimenti giusti ed è molto intelligente".

 

Tutte le news
Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS