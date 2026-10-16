Pagelle Salisburgo-Milan: Rabiot rullo compressore, Cisse alla Inzaghi
Il miglior Milan della stagione si impone con un netto 4-0 a Salisburgo e festeggia così la prima vittoria europea dell'anno. Sono una tripletta del gioiellino Cisse e una rete di Ramos a regalare i tre punti alla formazione di Amorim. Il Milan raccoglie così i primi tre punti della sua Europa League. Tra una settimana, sarà ospite del Bournemouth.
Le pagelle del Salisburgo
Zawieschitzky 5.5 Fresco di esordio nella nazionale maggiore austriaca a 19 anni, è attento su Hutchinson, sui gol non può nulla.
Morgalla 4 In costante sofferenza con Bartesaghi e Cisse, non ne azzecca una.
Boma 5.5 Salva un gol su Hutchison, ma manca sul raddoppio di Cisse. Però dietro è l’ultimo ad arrendersi.
Zabransky 4.5 Molto impreciso e spesso fuori posizione.
Schmid 4.5 Pure lui fatica tantissimo, Hutchinson è un incubo.
Barry 5 Perde il duello fisico, atletico e tattico con Rabiot.
Mazurek 5 Primo tempo discreto, nella ripresa affonda e regala il 4-0.
Lindstrom 4 Oggetto misterioso nel Napoli e pure ieri sera. Redzic (30’ st) ng
Kitano 5 Tanto movimento, molta confusione. Diakite (16’ st) 6 Col suo ingresso il Salisburgo diventa più incisivo, ha un paio di spunti interessanti.
Baidoo 5.5 Finché ne ha in velocità cerca di impensierire la difesa rossonera. Vertessen (16’ st) 6 Due conclusioni, non precise.
Tabakovic 4.5 “Killer” dell’Italia pre-Mondiale, viene arginato (senza problemi) da De Winter. Camara (30’ st) ng
All. Rohl 4.5 Non ha il materiale umano che aveva Jaissle qualche stagione fa, però diverse scelte non convincono, non riesce a mettere una toppa alle ondate rossonere.
Le pagelle del Milan
Maignan 6 Poco impegnato, lesto a evitare guai nella ripresa uscendo a valanga su Baidoo.
Tomori 6.5 Esordio stagionale per l’inglese, un po’ terzino, un po’ terzo centrale, fa il suo senza strafare. F.Terracciano (22’ st) 5 Spinge Schmid lanciato a rete sullo 0-4 e si fa espellere: non una grande idea, tant’è che Amorim si infuria.
De Winter 7 Subito bravo a chiudere su Baidoo, tiene a bada il gigante Tabakovic.
Pavlovic 6 Ha molta libertà non avendo un vero uomo da marcare, se non Lindstrom quando si affaccia in avanti. A volte un po’ “leggero” in costruzione. Diawara (36’ st) ng Dopo sette presenze in panchina, Amorim gli regala i primi minuti ufficiali in rossonero.
Bartesaghi 7 Fa da pendolo sulla sinistra e trasforma il Milan da 4-1-4-1 a 3-5-2. Nel primo tempo è una spina nel fianco, suo l’assist per il 2-0.
Jashari 7 Perno centrale davanti alla difesa, gestisce i palloni (uno nella ripresa prendendosi un grande rischio) e dà buona copertura alla difesa. Rapina Mazurek per il 4-0.
Hutchinson 7.5 Fa vedere finalmente degli spunti interessanti. Sta largo a destra, anche se non rientra fino alla linea difensiva; davanti punge spesso. Cross per l’1-0 e altre belle iniziative. Conclude in porta due volte, ma non è fortunato.
Loftus-Cheek 6.5 Più mezzala che trequartista, con la sua fisicità ha vita facile con i “ragazzini” del Salisburgo. In questa posizione potrebbe tornare nuovamente utile... continuità permettendo.
Rabiot 7.5 Rullo compressore, si alza sempre per la prima pressione. Ispira il 2-0 lanciando Bartesaghi, crea personalmente il terzo gol. Modric (16’ st) 6 Si presenta con un lancio alla... Modric.
Cisse 9 Serata extralusso, si conferma bomber da trasferta. E che bomber: tripletta storica, da sogno, con colpi da centravanti alla Inzaghi. Tatticamente parte largo, ma stringe sempre per lasciare la corsia a Bartesaghi. Pulisic (16’ st) 6 Prova qualche accelerazione per migliorare ulteriormente la condizione.
Camarda 6 Prima da titolare in Europa col Milan, gioca molto di sponda e apre spazi ai compagni. A differenza di Cisse, però, non riceve palloni per fare male. Gonçalo Ramos (16’ st) 6.5 Più fortunato di Camarda, con Jashari che gli offre subito un cioccolatino da spingere in porta. Poi ci prova di sinistro, alto.
All. Amorim 7 Continua a sperimentare, questa volta prova delle soluzioni diverse da centrocampo in su e il Salisburgo è un buon sparring-partner. Vittoria importante per cancellare il ko col Benfica.
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