Pagelle Salisburgo-Milan: Rabiot rullo compressore, Cisse alla Inzaghi

Il miglior Milan della stagione si impone con un netto 4-0 a Salisburgo e festeggia così la prima vittoria europea dell'anno. Sono una tripletta del gioiellino Cisse e una rete di Ramos a regalare i tre punti alla formazione di Amorim. Il Milan raccoglie così i primi tre punti della sua Europa League. Tra una settimana, sarà ospite del Bournemouth.

Le pagelle del Salisburgo Zawieschitzky 5.5 Fresco di esordio nella nazionale maggiore austriaca a 19 anni, è attento su Hutchinson, sui gol non può nulla.

Morgalla 4 In costante sofferenza con Bartesaghi e Cisse, non ne azzecca una.

Boma 5.5 Salva un gol su Hutchison, ma manca sul raddoppio di Cisse. Però dietro è l’ultimo ad arrendersi.

Zabransky 4.5 Molto impreciso e spesso fuori posizione.

Schmid 4.5 Pure lui fatica tantissimo, Hutchinson è un incubo.

Barry 5 Perde il duello fisico, atletico e tattico con Rabiot.

Mazurek 5 Primo tempo discreto, nella ripresa affonda e regala il 4-0.

Lindstrom 4 Oggetto misterioso nel Napoli e pure ieri sera. Redzic (30’ st) ng

Kitano 5 Tanto movimento, molta confusione. Diakite (16’ st) 6 Col suo ingresso il Salisburgo diventa più incisivo, ha un paio di spunti interessanti.

Baidoo 5.5 Finché ne ha in velocità cerca di impensierire la difesa rossonera. Vertessen (16’ st) 6 Due conclusioni, non precise.

Tabakovic 4.5 “Killer” dell’Italia pre-Mondiale, viene arginato (senza problemi) da De Winter. Camara (30’ st) ng

All. Rohl 4.5 Non ha il materiale umano che aveva Jaissle qualche stagione fa, però diverse scelte non convincono, non riesce a mettere una toppa alle ondate rossonere.