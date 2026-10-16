Milan-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Milan di Amorim ha spiccato il volo in Europa League contro il Salisburgo, rifilando un sonoro 4-0 agli austriaci alla Red Bull Arena. A brillare più di tutti è stata la stella Alphadjo Cisse, autore di una splendida tripletta che ha segnato un record assoluto per l'Italia: il giovane rossonero è diventato, infatti, il primo italiano nella storia della competizione ad aver messo a segno una tripletta. A completare l'opera d'arte rossonera ci ha pensato Goncalo Ramos, subentrato a Camarda e che, molto probabilmente, occuperà un posto da titolare nel match contro l'Atalanta di Sarri. Restando in tema Europa, anche la Dea ha raccolto un'importante vittoria in Conference League contro il Pafos di David Luiz: a segno Elmas, Raspadori - il quale ha accusato un problema muscolare dopo aver calciato il rigore - e Scamacca. Ci sarà un cambio in attacco anche per gli orobici, che faranno affidamento sul talento di Krstovic, autore di una grande prestazione da due gol ed un assist contro il Venezia all'ultima giornata.