Cisse d’oro, tutti i numeri: tra rinnovo Milan e l'Italia di Mancini
MILANO - E ora come si fa a lasciarlo fuori? Se fosse per quell’ormai famoso «I love Cisse», non ci sarebbero dubbi sulle future scelte di Ruben Amorim: Alphadjo Cisse sarebbe sempre nell’undici titolare del Milan. Chiaramente poi subentrano altri fattori, l’esperienza, la condizione fisica, l’equilibrio, la necessità di far ruotare gli uomini e dare spazio a chi ha un curriculum e un peso diverso nello spogliatoio. C’è un però. Ed è il rendimento che sta avendo questo ragazzo di Treviso che compirà 20 anni il 22 ottobre quando il Milan sarà di scena a Bournemouth in Europa League, una trasferta che i rossoneri potranno vivere con meno ansia grazie alla tripletta di Cisse giovedì a Salisburgo.
Alphadjo Cisse al Milan: dalla Serie B al debutto in Serie A
Non ci sono dubbi e non si rischia di essere smentiti nel definire “Alpha” la rivelazione di inizio stagione del Milan. Dopo aver sorpreso in Serie B la scorsa stagione col Catanzaro di Aquilani e aver sfiorato il trasferimento a gennaio al Psv in Olanda, Cisse si è preso gradualmente il Milan. Prima facendosi scoprire fuori dal campo, mentre recuperava fra l’Isokinetic di Milano e Milanello dal grave infortunio al tendine degli adduttori della coscia destra lesionati il 24 febbraio, quindi nel ritiro estivo con Amorim. Allenamenti e amichevoli sono serviti per conquistarsi una chance, col tecnico portoghese che ha deciso di trattenerlo a Milanello piuttosto che mandarlo in prestito al Torino o al Sassuolo. Quell'opportunità Cisse l'ha sfruttata a pieno, segnando subito al debutto in A in casa del Toro e ripetendosi sempre a Torino due settimane dopo contro la Juventus.
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