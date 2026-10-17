Cisse d’oro, tutti i numeri: tra rinnovo Milan e l'Italia di Mancini

MILANO - E ora come si fa a lasciarlo fuori? Se fosse per quell’ormai famoso «I love Cisse», non ci sarebbero dubbi sulle future scelte di Ruben Amorim: Alphadjo Cisse sarebbe sempre nell’undici titolare del Milan. Chiaramente poi subentrano altri fattori, l’esperienza, la condizione fisica, l’equilibrio, la necessità di far ruotare gli uomini e dare spazio a chi ha un curriculum e un peso diverso nello spogliatoio. C’è un però. Ed è il rendimento che sta avendo questo ragazzo di Treviso che compirà 20 anni il 22 ottobre quando il Milan sarà di scena a Bournemouth in Europa League, una trasferta che i rossoneri potranno vivere con meno ansia grazie alla tripletta di Cisse giovedì a Salisburgo.