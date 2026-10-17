Milan, Ramos da 73 milioni e Rabiot a prezzo di saldo: il bilancio svela tutti gli affari
Conti chiusi in perdita, ma il patrimonio netto la assorbe. La mancata partecipazione alla Champions è costata 65 milioni di introiti tv
MILANO - Emergono nuovi dettagli dal bilancio del Milan chiuso lo scorso 30 giugno e approvato dal consiglio d’amministrazione del club lo scorso 28 settembre. I conti rossoneri si sono chiusi con una perdita di 23,7 milioni, che è stata completamente assorbita da una parte del patrimonio netto, che è sceso a 175,7 milioni rispetto ai 199,4 dell’annata fiscale 2024-25. Questo vuol dire che il Milan, con le sue risorse, ha saputo reggere l’urto della mancata partecipazione alla Champions League nella stagione 2025-26 che ha avuto una ripercussione significativa alla voce degli introiti derivanti da diritti tv, che sono passati da 156 a 91 milioni.
Milan, RedBird aumenta il capitale: 53 milioni e sponsorizzazioni da record
È confermato, all’interno della relazione di bilancio che Tuttosport ha potuto visionare, l’aumento di capitale pari a 53 milioni effettuato dall’azionista di maggioranza lo scorso 19 agosto 2026, quindi dopo la chiusura del bilancio in essere. RedBird ha così confermato il suo impegno nel medio-lungo periodo con questa immissione di capitali. Prima di parlare delle cifre di mercato relative alla compravendita di calciatori, va sottolineato il dato relativo alle sponsorizzazioni, che al 30 giugno 2026 hanno raggiunto i 110,5 milioni. Un segnale importante di come RedBird abbia saputo lavorare con profitto attorno al brand Milan. Nel dettaglio, le sponsorizzazioni hanno visto salire la quota fissa di Emirates da 21 a 30 milioni, mentre quella di Puma è lievemente calata, passando a 25,3 milioni a 24,5 a causa della mancata attivazione del bonus legato alla Champions League mentre le altre sponsorizzazioni e vendita di pacchetti hanno fruttato circa 56 milioni (compresi eventi organizzati a Casa Milan). È stato risolto il contratto con il Congo, che non ha pagato il dovuto mentre è in corso una mediazione con Snaitech.
Calciomercato Milan: quanto sono costati Gonçalo Ramos, Nkunku, Jashari e Rabiot
Venendo agli acquisti, dalla relazione di bilancio è emerso il valore dell’operazione Gonçalo Ramos, che è stato pagato 73,1 milioni dal Paris Saint-Germain. Il resto delle cifre ufficiali iscritte a bilancio parlando di Nkunku pagato 37,9 milioni dal Chelsea, Jashari 35,7 dal Brugge, Ricci 24,8 dal Torino, De Winter 21,4 dal Genoa, Estupinan 18,3 dal Brighton, Cisse 8,4 dal Catanzaro mentre il costo del cartellino di Adrien Rabiot, dal Marsiglia, ammonta a soli 7,4 milioni.
Milan, plusvalenze da 86,6 milioni e obiettivo dei 500 milioni di ricavi
Molto impattante, nelle voci positive del bilancio, c’è il capitolo delle plusvalenze, che ammontano a 86,6 milioni che sono state generate grazie alle cessioni di Malick Thiaw per 34,1 milioni di base fissa al Newcastle, Theo Hernandez per 25 milioni all’Al Hilal, Alex Jimenez per 18,5 milioni al Bournemouth (la metà è andata al Real Madrid), Okafor al Leeds per 18 milioni, Morata al Como per 11, Emerson Royal al Flamengo per 9 ma soprattutto le vendita di Colombo (7,5 milioni) al Genoa, Adli all’Al-Shabab per 5,2 milioni e Pobega per 4,9 milioni al Bologna. Dunque, nella sua complessità, il club guidato da Gerry Cardinale ha dimostrato di avere una struttura solida che ha saputo parare il colpo di un anno senza Champions. Ma tornare nella massima competizione sarà fondamentale per arrivare o superare i fatidici 500 milioni di ricavi.
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