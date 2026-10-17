Milan, Ramos da 73 milioni e Rabiot a prezzo di saldo: il bilancio svela tutti gli affari

MILANO - Emergono nuovi dettagli dal bilancio del Milan chiuso lo scorso 30 giugno e approvato dal consiglio d’amministrazione del club lo scorso 28 settembre. I conti rossoneri si sono chiusi con una perdita di 23,7 milioni, che è stata completamente assorbita da una parte del patrimonio netto, che è sceso a 175,7 milioni rispetto ai 199,4 dell’annata fiscale 2024-25. Questo vuol dire che il Milan, con le sue risorse, ha saputo reggere l’urto della mancata partecipazione alla Champions League nella stagione 2025-26 che ha avuto una ripercussione significativa alla voce degli introiti derivanti da diritti tv, che sono passati da 156 a 91 milioni.

Milan, RedBird aumenta il capitale: 53 milioni e sponsorizzazioni da record È confermato, all’interno della relazione di bilancio che Tuttosport ha potuto visionare, l’aumento di capitale pari a 53 milioni effettuato dall’azionista di maggioranza lo scorso 19 agosto 2026, quindi dopo la chiusura del bilancio in essere. RedBird ha così confermato il suo impegno nel medio-lungo periodo con questa immissione di capitali. Prima di parlare delle cifre di mercato relative alla compravendita di calciatori, va sottolineato il dato relativo alle sponsorizzazioni, che al 30 giugno 2026 hanno raggiunto i 110,5 milioni. Un segnale importante di come RedBird abbia saputo lavorare con profitto attorno al brand Milan. Nel dettaglio, le sponsorizzazioni hanno visto salire la quota fissa di Emirates da 21 a 30 milioni, mentre quella di Puma è lievemente calata, passando a 25,3 milioni a 24,5 a causa della mancata attivazione del bonus legato alla Champions League mentre le altre sponsorizzazioni e vendita di pacchetti hanno fruttato circa 56 milioni (compresi eventi organizzati a Casa Milan). È stato risolto il contratto con il Congo, che non ha pagato il dovuto mentre è in corso una mediazione con Snaitech.