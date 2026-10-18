Milan, Ramos per la svolta: contro l'Atalanta tocca a Gonçalo. Amorim col dubbio Cisse

Riscatto Gonçalo Ramos e tentazione Cisse . Se la vetrina giovedì contro il Salisburgo se l’è presa giustamente il quasi 20enne Alphadjo con la sua letale tripletta, non va però fatto passare sottotraccia il gol del 4-0 realizzato dall'attaccante portoghese. Una rete ininfluente ai fini della vittoria e di semplice fattura per un giocatore come l’ex Psg, ma fondamentale per l’umore di Gonçalo Ramos, reduce da un inizio di stagione in salita con la maglia rossonera, ma pronto al rilancio stasera contro l'Atalanta, magari in coppia proprio col giovane azzurrino. A Milanello infatti tutti si augurano che quel sigillo alla Red Bull Arena sblocchi il portoghese fermo, va ricordato, a una sola rete in Serie A messa a segno addirittura quasi due mesi fa, il 28 agosto a San Siro contro il Venezia.

I numeri di Gonçalo Ramos

Proprio dal suo stadio il Milan questa sera cercherà di riprendere la corsa in campionato dopo l’1-1 di Reggio Emilia col Sassuolo e un cammino a ritmo blando nelle ultime quattro giornate (6 punti in quattro partite). Qualche golletto in più del centravanti costato 73.1 milioni - dai numeri ufficiali dell’ultimo bilancio - ovviamente aiuterebbe ad accelerare e riportarsi in piena zona Champions. Chiaramente le responsabilità non sono tutte di Gonçalo Ramos, servito poco e spesso portato dal gioco della squadra a stazionare lontano dall’area di rigore. Con la sua nazionale, per esempio, il centravanti ha dimostrato che, se supportato da un gioco finalizzato a farlo segnare, il suo lavoro lo sa fare: tre le reti segnate in altrettante gare disputate da titolare, con la prima che aveva portato poi all’esplosione del caso Cristiano Ronaldo.