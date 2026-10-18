Milan Pavlovic prolunga fino al 2031Milan

Milan, Ramos per la svolta: contro l'Atalanta tocca a Gonçalo. Amorim col dubbio Cisse

Il portoghese guida l’attacco dei rossoneri e cerca la gioia del gol anche in campionato. L'allenatore portoghese sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione 
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Federico MasiniFederico Masini

Pubblicato il 18.10.2026, 10:07

5 min

Gonçalo RamosCissé

1 / 2

Successiva
MilanMilan Tutte le notizie sulla squadra

Riscatto Gonçalo Ramos e tentazione Cisse. Se la vetrina giovedì contro il Salisburgo se l’è presa giustamente il quasi 20enne Alphadjo con la sua letale tripletta, non va però fatto passare sottotraccia il gol del 4-0 realizzato dall'attaccante portoghese. Una rete ininfluente ai fini della vittoria e di semplice fattura per un giocatore come l’ex Psg, ma fondamentale per l’umore di Gonçalo Ramos, reduce da un inizio di stagione in salita con la maglia rossonera, ma pronto al rilancio stasera contro l'Atalanta, magari in coppia proprio col giovane azzurrino. A Milanello infatti tutti si augurano che quel sigillo alla Red Bull Arena sblocchi il portoghese fermo, va ricordato, a una sola rete in Serie A messa a segno addirittura quasi due mesi fa, il 28 agosto a San Siro contro il Venezia.

Milan-Atalanta, la probabile formazione di Amorim: il dubbio è davanti Serie A
Guarda la gallery

I numeri di Gonçalo Ramos

Proprio dal suo stadio il Milan questa sera cercherà di riprendere la corsa in campionato dopo l’1-1 di Reggio Emilia col Sassuolo e un cammino a ritmo blando nelle ultime quattro giornate (6 punti in quattro partite). Qualche golletto in più del centravanti costato 73.1 milioni - dai numeri ufficiali dell’ultimo bilancio - ovviamente aiuterebbe ad accelerare e riportarsi in piena zona Champions. Chiaramente le responsabilità non sono tutte di Gonçalo Ramos, servito poco e spesso portato dal gioco della squadra a stazionare lontano dall’area di rigore. Con la sua nazionale, per esempio, il centravanti ha dimostrato che, se supportato da un gioco finalizzato a farlo segnare, il suo lavoro lo sa fare: tre le reti segnate in altrettante gare disputate da titolare, con la prima che aveva portato poi all’esplosione del caso Cristiano Ronaldo.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS