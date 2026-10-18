Milan-Atalanta, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Amorim sfida Sarri

Il Milan torna in campo dopo il rotondo successo europeo per 4-0 alla Red Bull Arena contro il Salisburgo condita dalla strepitosa tripletta di Alphadjo Cisse. Gli uomini di Amorim vogliono tornare a vincere anche in campionato dopo il pareggio contro il Sassuolo rimediato all'ultima giornata. A fronteggiare i rossoneri a San Siro ci sarà l'Atalanta di Sarri, tornata alla vittoria contro il Venezia dopo tre sconfitte consecutive rispettivamente con Roma, Cagliari e Juventus. Il Milan non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (due pareggi e quattro sconfitte) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato, sette tra novembre 2015 e settembre 2018. Si preannuncia un match infuocato a San Siro, con i tre punti che avranno un peso enorme. Buona diretta a tutti!