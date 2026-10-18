Serie A
domenica 18 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
18:00
Serie A
domenica 18 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Daniele Chiffi
Arbitro Daniele Chiffi
Milan-Atalanta, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, Amorim sfida Sarri
Il Milan torna in campo dopo il rotondo successo europeo per 4-0 alla Red Bull Arena contro il Salisburgo condita dalla strepitosa tripletta di Alphadjo Cisse. Gli uomini di Amorim vogliono tornare a vincere anche in campionato dopo il pareggio contro il Sassuolo rimediato all'ultima giornata. A fronteggiare i rossoneri a San Siro ci sarà l'Atalanta di Sarri, tornata alla vittoria contro il Venezia dopo tre sconfitte consecutive rispettivamente con Roma, Cagliari e Juventus. Il Milan non vince contro l'Atalanta da sei match di fila in Serie A (due pareggi e quattro sconfitte) e solo una volta nella propria storia i rossoneri hanno mancato il successo per una serie di match consecutivi più lunga contro i bergamaschi nel massimo campionato, sette tra novembre 2015 e settembre 2018. Si preannuncia un match infuocato a San Siro, con i tre punti che avranno un peso enorme. Buona diretta a tutti!
17:39
Cisse e la tripletta da sogno in Europa League
Contro il Salisburgo alla Red Bull Arena la scena se l'è presa tutta il giovane Cisse, pupillo di Amorim che ha segnato addirittura un record: il primo italiano nella storia della competizione a siglare una tripletta. VEDI LA GALLERY QUI.
17:27
Atalanta senza Raspadori a San Siro
Maurizio Sarri dovrà fare a meno dell'ex Sassuolo e Napoli nella sfida contro il Milan, ma non solo: l'attaccante starà fuori per un po' a causa di un infortunio al bicipite femorale. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
17:12
Le statistiche ed i precedenti
Ecco i dati Opta relativi ai numeri e le statistiche dei precedenti tra Milan e Atalanta:
17:00
Milan-Atalanta: le scelte di Amorim e Sarri
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot, Chukwueze, Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Samardzic, Rowe; Krstovic. All. Sarri.
16:45
Cisse, il nuovo gioiello del Milan
Il giovane attaccante rossonero ha conquistato letteralmente tutti: da quel famoso "I love Cisse" pronunciato da Amorim alla prima tripletta con il Milan in Europa League, diventando addirittura il primo italiano nella storia a realizzarne una. LEGGI LA NEWS COMPLETA QUI.
16:30
Milan-Atalanta: le probabili formazioni
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot, Chukwueze, Goncalo Ramos, Cisse. All. Ruben Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri.
San Siro (Milano)
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS